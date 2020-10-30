Відбулись чергові матчі групового етапу Ліги Європи у квартетах A, B та C. Звіти про матчі читайте на Футбол 24.

Ліга Європи, груповий етап, 2-й тур

Група А

Рома – ЦСКА Софія – 0:0

ЧФР Клуж – Янг Бойз – 1:1

Голи: Рондон, 62 – Фаснахт, 69

Група В

Арсенал – Дандолк – 3:0

Голи: Нкетіа, 42, Віллок, 44, Пепе, 46

Мольде – Рапід Відень – 1:0

Гол: Омуїджуанфо, 66

Група С

Славія Прага – Байєр – 1:0

Гол: Олаїнка, 80

Вилучення: Бельарабі, 22 (Байєр)

Нереалізований пенальті: Станчу, 65 (Славія Прага)

Ніцца – Хапоель Беєр-Шева – 1:0

Гол: Гуірі, 23

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Рома хоч і була фаворитом зустрічі, проте не зуміла відзначитись у першому таймі матчу із софійською ЦСКА. Ба більше, у команд була приблизно рівна статистика протягом всього поєдинку. Ні італійці, ні болгари не відкрили рахунок у матчі. Фінальний свисток зафіксував нулі на табло. ЦСКА Софія здобуває перші очки у поточному розіграші ЛЄ, проте йде останнім. Рома розташувалась другою у квартеті А.

ЧФР Клуж вдома зіграв внічию з Янг Бойз. Господарі відкрили рахунок аж по перерві, заштовхавши м'яч у ворота після кутового. Проте Янг Бойз не знітився та вже за кілька хвилин зрівняв ситуацію на табло. До фінального свистка вболівальники більше голів не побачили. ЧФР очолив турнірну таблицю групи А.

Арсенал на домашньому стадіоні розгромив Дандолк. Підопічні Артети розпочали переконливо, але забити їм вдалось лише наприкінці першого тайму – двічі. Одразу ж по перерві "каноніри" відзначились втретє та зняли всі питання щодо переможця матчу. Після двох стартових турів Арсенал впевнено лідирує у групі В, а ірландці йдуть останніми.

Поєдинок між Мольде та віденським Рапідом був принциповим, адже між цими командами, скоріш за все, буде йти боротьба за друге місце у групі. Перший тайм був небагатим на моменти. По перерві Рапід зробив кілька замін, проте забили саме норвежці та здобули перемогу.

Славія з Праги зуміла сенсаційно обіграти Байєр. Вже у першому таймі німці залишились у меншості через вилучення Бельарабі. Прага атакувала ворота суперника і навіть заробила пенальті, проте Станчу не зміг його реалізувати. На 80 хвилині чехи все ж скористались кількісною перевагою та забили, встановивши остаточний рахунок 1:0 на свою користь.

Ніцца перемогла Хапоель Беєр-Шева. Єдиний гол у зустрічі був забитий на екваторі першого тайму. Після другого туру у групі С неймовірна інтрига – Ніцца, Хапоель, Славія та Байєр мають по три очки у активі, але завдяки кращій різниці забитих і пропущених очолює квартет Байєр.

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