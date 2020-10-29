Перемога над Зорею у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи стала історичною для Браги.

Брага здобула свою першу перемогу над українською командою у єврокубкових матчах лише з 11 спроби.

Зоря – Брага – 1:2 – відео голів і огляд матчу

До цього португальці зустрічались із Шахтарем 6 разів і неодмінно поступались "гірникам". Також, Брага розписала дві нічиї з Динамо у чвертьфіналі Ліги Європи 2010/11 та Зорею у сезоні 2018/19.

Нагадаємо, Зоря мінімально поступилась Бразі (1:2) та разом з АЕКом посідає останні місця, маючи 0 очок та однакову різницю м'ячів.

Зоря програла Бразі в матчі Ліги Європи та значно ускладнила шанси на вихід з групи