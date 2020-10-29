Зоря – Брага: португальці перервали фантастичну серію невдач проти українських команд
23:38 - Читать на русском
Перемога над Зорею у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи стала історичною для Браги.
завершено
Ніколас Гайтан 11’
11’ Ніколас Гайтан
Брага здобула свою першу перемогу над українською командою у єврокубкових матчах лише з 11 спроби.
Зоря – Брага – 1:2 – відео голів і огляд матчу
До цього португальці зустрічались із Шахтарем 6 разів і неодмінно поступались "гірникам". Також, Брага розписала дві нічиї з Динамо у чвертьфіналі Ліги Європи 2010/11 та Зорею у сезоні 2018/19.
Нагадаємо, Зоря мінімально поступилась Бразі (1:2) та разом з АЕКом посідає останні місця, маючи 0 очок та однакову різницю м'ячів.
Зоря програла Бразі в матчі Ліги Європи та значно ускладнила шанси на вихід з групи
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter