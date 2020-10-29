В середині першого тайму Жорді Гомес застав зненацька ПСВ, коли несподівано пробив із власної половини поля.

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М'яч перелетів голкіпера і залетів у ворота, однак сам гол є дуже суперечливим. Омонія мала розіграти штрафний удар і Гомес пробив по м'ячу, який котився. У такому випадку арбітр повинен був не зараховувати цей гол.

Відзначимо, що Омонія поділяє 2-3 місця з ПАОКом на момент початку матчу, а ПСВ замикає групу E.

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