Ліга Європи, груповий етап, 2-й тур

Група G

АЕК – Лестер – 1:2

Голи: Варді, 18 (пен), Чудхурі, 39 – Танкович, 49

Група H

Мілан – Спарта – 3:0

Голи: Діас, 24, Леау, 57, Далот, 67

Нереалізований пенальті: Ібрагімовіч, 36

Лілль – Селтік – 2:2

Голи: Челік, 67, Іконе, 75 – Ельюнуссі, 28, 33

Нереалізований пенальті: Девід, 41

Група I

Карабах – Вільяреал – 1:3

Голи: Квабена, 78 – Сантос, 80, Пако, 85, 90+5 (пен)

Сівасспор – Маккабі Тель-Авів – 1:2

Голи: Кайоде, 55 – Бітон, 68, Перец, 75

Вилучення: Камара, 67 (Сівасспор)

Шахов і VAR допомогли АЕКу перервати безвиграшну серію

Лестер після перемоги над Зорею вирушив на двобій з АЕКом. Матч зі старту розпочинав Євген Шахов, а от Дмитро Чигринський був відсутній навіть у заявці. "Лисиці" розпочали матч у статусі фаворита, а Варді відзначився з пенальті. До перерви англійці ще раз забили. У другій 45-хвилинці АЕК пішов відіграватись та зумів відквитати один гол. На більше греки не спромоглися, хоча й "лисиці" грали не надто впевнено. Після другого туру ЛЄ Лестер розташувався на другій сходинці групи G, де грає і луганська Зоря. АЕК йде третім.

Мілан у першому турі впевнено переміг Селтік і з позитивним настроєм підійшов до матчу зі Спартою. Вже на 24 хвилині Мілан вийшов вперед – Ібрагімовіч розігнав ідеальну контраатаку, а Діас розібрався із захисником та влучно пробив. Через кілька хвилин Златан не реалізував пенальті, проте його одноклубники зуміли ще двічі відзначитись у воротах чеської команди. Це допомогло Мілану одноосібно очолити групу H.

Лілль із Селтіком створили справжню гольову феєрію у Франції. У першому таймі Селтік знищив господарів, забивши два м'ячі, але у другому французи взяли гру під свій контроль та зуміли відквитати два голи. Результативна нічия 2:2.

Карабах вдома програв Вільяреалу. Азербайджанці несподівано вийшли вперед на 78 хвилині, проте Вільяреал зумів оформити неймовірний камбек, забивши три голи наприкінці матчу. Таким чином, іспанці очолили турнірну таблицю групи I.

Сівасспор та Маккабі Тель-Авів видали теж цікавий поєдинок. Кайоде, який належить Шахтарю, вивів турків вперед на початку другої 45-хвилинки, але ізраїльтяни відіграли один м'яч за кілька хвилин та ще й вирвали перемогу. Маккабі йде другим після 2-х турів ЛЄ.

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