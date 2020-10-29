Мораєс та Кривцов повернулись до загальної групи Шахтаря
16:20 - Читать на русском
Шахтар отримав позитивну звістку від клубних лікарів перед матчем 8-го туру УПЛ.
Жуніор Мораєс та Сергій Кривцов повернулись до повноцінних тренувань із Шахтарем.
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Як повідомляє офіційний сайт "гірників", Віктор Коваленко, Дентінью, Фернандо, Євген Коноплянка, Максим Малишев та Ісмаїлі займаються за індивідуальними програмами, відновлюючись після пошкоджень.
Нагадаємо, Шахтар вже завтра зустрінеться з Маріуполем у рамках 8-го туру УПЛ, початок о 19:00.
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