Інформація про пролонгування контракту з'явилась на сторінці Сергія Палкіна в Instagram.

Шахтар відмовився відпустити свого легіонера у зарубіжний клуб

Відзначимо, що термін нової угоди розрахований до 2025 року, хоча ще в минулому сезоні Корнієнко виступав в оренді за Маріуполь.

До слова, юний захисник провів 8 матчів у складі Шахтаря у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 асисти. Додамо, що Корнієнко був у складі збірної України U-20, яка перемогла на молодіжному чемпіонаті світу.

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