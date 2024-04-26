"В УАФ вирішили відкликати місце України у виконавчому комітеті УЄФА. За моєю інформацією, сьогодні на засіданні нашого керівного органу у Будинку Футболу ухвалили рішення звернутись до Європейського футбольного союзу із клопотанням позбавити Андрія Павелка членства у тамтешньому Виконкомі.

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Подібні прохання стосуватимуться і деяких інших представників України в УЄФА. З профільних комітетів відкликатимуть, зокрема, Володимира Генінсона, Вадима Костюченка, Юрія Запісоцького. Усі вони мали працювати в адміністративних органах до 2027 року.

Змінити кожного з них на когось іншого нам не вдасться, усі позиції є виборними. Тому у разі схвалення з боку УЄФА Україна повністю втрачає місця і відповідно свій голос та вплив у цих комітетах, а також у головному виконавчому органі футбольної Європи", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Павелка переобрали до Виконкому УЄФА у квітні 2023-го терміном на 4 роки.

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