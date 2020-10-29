Матч та онлайн-трансляція Зоря – Брага стартував о 19:55. Це другий тур групи G – луганці свій стартовий матч програли Лестеру з рахунком 0:3, а от Брага з таким же рахунком вдома розбила грецький АЕК. Таким чином, зустрічалися команди, що на момент початку гри перебували на різних полюсах турнірної таблиці.

Звітний поєдинок став вже третім в історії протистоянь Зорі та Браги. У 2018 році підопічні тоді ще Юрія Вернидуба здолали португальських "канонірів" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи лише завдяки більшій кількості голів на виїзді (1:1 в Україні, 2:2 у Португалії). До слова, зустрічалися бронзові призери України та Португалії – у сезоні 2019/20 обидві команди фінішували третіми у своїх національних першостях. А от у поточній кампанії справи краще йдуть у Браги – підопічні Карлуша Карвальяла наразі 4-ті, тоді як Зоря посідає лише 8-му сходинку в УПЛ.

Зоря – Брага – відео голів

Віктор Скрипник зробив лише одну заміну в порівнянні з матчем проти Лестера. Замість Микити Шевченка, який розпочав гру в запасі, місце у воротах зайняв Нікола Васіль. А от серед польових гравців жодної зміни – та ж десятка, що вийшла з перших хвилин в Англії, розпочала і матч на Славутич-Арені.

Брага з перших секунд гри захопила м'яч під свій контроль, проте перший гострий момент створила Зоря. Юрченко протягнув м'яч до лінії штрафного і віддав наліво на Кочергіна, але удар Владислава заблокували. І тут же Брага забила. Матеус ввів м'яч у гру, Паулінью виграв боротьбу у Цвека і скинув на правий фланг. Зрештою, атаку завершив все той же Паулінью, який випередив Вернидуба та ефектним ударом з льоту увігнав м'яч під поперечину. 0:1 вже на 4-й хвилині – явно не такий старт розраховував Віктор Скрипник.

Пропущений гол не знітив Зорю. Віталій Вернидуб виграв верхову боротьбу після подачі з кутового, проте пробив вище. Дмитро Іванісеня вистрелив метрів з 25-ти – повз ліву стійку. А от на 11-й хвилині Брага шокувала луганців, забивши другий м'яч. Луньов обрізався в центрі поля, а швидка контратака португальців завершилася гарматним пострілом Ніколаса Гайтана з лінії штрафного. М'яч влетів у дальню дев'ятку без шансів для Васіля. 0:2 – шок.

Відкритий футбол продовжився. Удар Назарини з-за меж штрафного парирував Матеус. За дві хвилини з ходу стріляв вже Кочергін – черговий сейв голкіпера! Продовжував феєрити Гайтан – цього разу екс-гравець збірної Аргентини ефектно пропустив м'яч на Орту, але атака Браги не завершилася ударом. Знову Кочергін пробив з ходу після подачі кутового та скидки Вернидуба – невлучно. Хомченовський організував хорошу атаку, кинувши у прорив Юрченка. Владлен віддав направо на Кочергіна, той навісив на Кабаєва, який пробив вище.

На 29-й хвилині Кармо збив Кабаєва, який вибігав віч-на-віч з голкіпером. Фол був за межами штрафного, а захисник гостей відбувся лише жовтою карткою, хоча арбітр цілком міг і вилучити гравця гостей. Дещо суперечливе рішення рефері – виправданням може слугувати хіба те, що поблизу перебував ще один захисник Браги. Штрафний виконав Юрченко, який пробив прямо туди, де стояв Матеус.

Наприкінці першого тайму Зоря перейшла на численні простріли та навіси, але жоден із них не призвів до моментів. Натомість перша ж нестандартна дія знову спричинила гостроту. Кабаєв класно пропустив на Юрченка, той пробив з лінії штрафного – вище. На останніх секундах тайму знову Юрченко не влучив із вбивчої позиції після скидки Кабаєва! Підопічні Скрипника у перші 45 хвилин могли забивати, але натомість отримали два м'ячі після індивідуальних помилок. Брага продемонструвала справжній майстер-клас реалізації для луганців.