Гравець вже прибув до Мюнхена, де пройшов усі необхідні аналізи, після чого йому призначили оперативне втручання, яке заплановане вже на завтра, 30 жовтня.

Костевич перейшов у Динамо за згоди Луческу – тренер киян визначив позицію для новачка

Офіційний сайт Динамо інформує і про невтішні терміни реабілітації Костевича після операції – близько шести місяців.

Нагадаємо, Костевич є вихованцем Карпат, а з 2017 року виступав у складі Леха. До Динамо захисник офіційно приєднався 6 жовтня, підписавши з киянами угоду терміном на 3 роки.

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