Костевич буде прооперований – Динамо озвучило невтішні терміни відновлення захисника
Захисник Динамо Володимир Костевич перенесе операцію на хрестоподібній зв'язці найближчим часом.
Гравець вже прибув до Мюнхена, де пройшов усі необхідні аналізи, після чого йому призначили оперативне втручання, яке заплановане вже на завтра, 30 жовтня.
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Офіційний сайт Динамо інформує і про невтішні терміни реабілітації Костевича після операції – близько шести місяців.
Нагадаємо, Костевич є вихованцем Карпат, а з 2017 року виступав у складі Леха. До Динамо захисник офіційно приєднався 6 жовтня, підписавши з киянами угоду терміном на 3 роки.
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