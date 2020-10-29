Nemzetisport: Ті, хто передчасно списував "Фраді", сильно помилялись

"Господарі поля агресивно переслідували сферу, щойно пролунав стартовий свисток. Ребров не кидав слова на вітер, розповідаючи перед матчем, що його команда не збирається підлаштовуватись під суперника і гратиме у свій футбол. Утім киянам знову вдалось продемонструвати добре відомий усім козир – швидкі переходи з оборони в таку. Динамо має у власному складі спритних виконавців, які підбирались до штрафного майданчика "Фраді" через одну-дві передачі. До 28-ї хвилини ми спостерігали за грою рівних суперників, жодна з команд не створювала стовідсоткових можливостей, але відчувалося, що Динамо здатне внести плутанину в захист Ференцвароша.

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Зрештою команда Реброва двічі виймала м'яча із сітки власних воріт ще до перерви. Спочатку "Фраді" пропустили з пенальті – рефері, провівши коротку нараду з VAR, вказав на "позначку" після гри рукою Харатіна. А під завісу першого тайму Динамо підловило Ференцварош на блискавичній контратаці. Простенька комбінація з двох передач – Де Пена замикає в порожні. Однак ті, хто вважав, що "зелені орли" складуть зброю, пропустивши два м'ячі, сильно помилялись.

Ми неодноразово бачили схожий сценарій в минулому. Нгуен виглядав погано у стартові 45 хвилин, але саме його спалахи вселяли надію. Кенійський форвард відзначився екстремальним ударом під дальню стійку, а "Фраді" отримали новий імпульс. Господарі, заволодівши ініціативою, вирвали нічию. Болі поставив ефектну крапку у першому простиянні з Динамо", – пише Nemzeti Sport. Видання провело опитування на MVP матчу у складі Ференцвароша. Нгуен з Болі – прогнозовано очолюють список найкращих, натомість українські легіонери пасуть задніх. Зубков перебуває на останньому місці (5.36% голосів), Харатін – на дві сходинки вище (5.79%).

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"Чемпіон Угорщини Ференцварош організував камбек у матчі проти київського Динамо, відігравши два м'ячі, і через 25 років набрав перше очко у найпрестижнішому єврокубку – Лізі чемпіонів. За словами тренера "зелено-білих" Сергія Реброва, невдалий результат у першому таймі був пов'язаний з тим, що у більшості його гравців ще немає досвіду виступів в ЛЧ.

Ференцварош – Динамо: післяматчева прес-конференція Сергія Реброва

Ребров заявляв, що Барселона і Ювентус обов'язково вийдуть з групи G, заперечувати – було б помилкою. Однак завоювання третього місця, яке гарантує плей-офф Ліги Європи, складно назвати місією неможливою. Напередодні матчу уболівальники й експерти випромінювали позитив. То й же Сабо, легенда київського клубу, бачив шанси "Фраді". Утім підопічні Реброва розпочали занадто нервово. Динамо пішло на перерву з комфортною перевагою – злощасний пенальті і злощасний контрвипад.

На щастя, Ребров зробив правильні висновки у роздягальні. Після перерви ми побачили зовсім інший Ференцварош – з фантастичним характером і бажанням. Можливо, якби поєдинок тривав трохи довше, господарі вирвали б навіть перемогу. Але команду все одно варто привітати з почином!

Blikk: "Фраді" вирвав очко і багато мільйонів у Динамо

Жодна команда, що пробилася в груповий етап Ліги чемпіонів, не грає погано. Ференцварош також оформив дебютне очко в престижному турнірі. Оскільки УЄФА платить клубам за результати, "зелено-білі" автоматично збільшили власні заробітки на 300 мільйонів угорських форинтів. Динамо ж не дорахувалось 1,8 млн євро за втрачену перемогу.

"Завдяки титанічним зусиллям усієї команди вдалося повернутись у гру і здобути більш-менш хороший результат за подібного сценарію. Багато хто завершував груповий раунд взагалі без набраних очок, але зараз клуби б'ються ще й за смачненьку фінансову винагороду. Отже, крім слави войовничого колективу, "Фраді" солідно поповнив клубну скарбничку. Нагадаємо, що лише за потрапляння до числа 32-х найкращих ми отримали 15,25 млн євро (5,6 мільярда форинтів). Нічия з Динамо принесла ще 900 тисяч євро (332 млн форинтів).

Минулого року Ференцварош заробив у Лізі Європи понад 9 мільярдів форентів, проте завдяки новій системі розподілу коштів – на кону значно більше грошей. Зважаючи на гру Ювентуса в Києві, з туринцями також можна було б зачепитися за якесь очко. "Фраді" зберігають хороші шанси на третє місце в групі", – зазначає Blikk.

Csakfoci: Ференцварош піднявся з 0:2

"Перша чверть поєдинку була витрачена на знайомство, жодна з команд не наважувалася атакувати. Однак з 19-ї хвилини Київ поступово взяв гру під власний контроль, і це вилилось у небезпечні моменти біля воріт "Фраді". Дібуш, зокрема, відважно рятував після удару Карава метрів з 13-ти. В середині першого тайму трапився той самий злощасний епізод – м'яч знайшов руку Харатіна, а словацький рефері без зайвих вагань призначив пенальті. Циганков холоднокровно виконав вирок, а Динамо продовжувало нарощувати перевагу, поки не відзначився Де Пена – 0:2 до перерви здавались кошмаром, але "Фраді" знову проявив характер.

Нинішній Ференцварош ніколи не здається. Після перерви команда Реброва суттєво збільшила оберти, хоча й до 59- хвилини, коли Нгуен скоротив відставання, нічого особливого не відбувалось. Відчувши слабкість суперника, господарі влаштували фінальний штурм. Динамо відбивалось у меншості після вилучення Сидорчука і все-таки пропустило в ендшпілі. Болі не залишив Бойку шансів ударом з п'яти ярдів. "Фраді" залишається у грі, піднявшись з 0:2", – тріумфує видання.

Нагадаємо, що у групі G, де виступають Ференцварош і Динамо, впевнено лідирує Барселона. Каталонці, з якими киянам незабаром доведеться провести спарене протистояння, надзвичайно легко розібрали Ювентус. В активі команди Кумана після стартових двох турів – 6 очок. "Стара синьйора" має 3 пункти, а Динамо і Ференцварош – по 1-му заліковому балу.

Ференцварош – Динамо: Ребров бере своє із зіркою, яку Київ не хотів – Луческу програє ключовий момент і згадує минуле