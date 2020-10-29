Ротань оголосив склад молодіжної збірної України на останні матчі відбору Євро-2021
Головний тренер молодіжної збірної Руслан Ротань назвав когорту гравців, з якими вирушить на матчі проти Мальти та Північної Ірландії.
На жовтневі поєдинки наставник збірної викликав 24 гравців.
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Збір команди Руслана Ротаня розпочнеться 8 листопада, інформує офіційний сайт УАФ.
Повний склад збірної України U-21:
Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо).
Захисники: Олександр Сирота, Роман Вантух, Костянтин Вівчаренко (усі – Динамо), Владислав Дубінчак (СК Дніпро-1), Назарій Муравський (Маріуполь), Владислав Бабогло (Олександрія), Богдан Мілованов (Спортинг).
Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Ярослав Надольський, Богдан Білошевський (усі – Динамо), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (усі – СК Дніпро-1), Георгій Судаков (Шахтар), Максим Луньов (Зоря), Артем Бондаренко, Дмитро Топалов (обидва – Маріуполь), Даніїл Сємілєт (Ворскла).
Нападники: Ілля Шевцов (Десна), Данило Сікан (Маріуполь), Микола Кухаревич (Рух).
Зазначимо, "синьо-жовті" зіграють два заключні поєдинки відбірного турніру Євро-2021 (U-21) – проти Мальти 13 листопада на острові в містечку Та-Калі та проти Північної Ірландії 17 листопада в Ковалівці.
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