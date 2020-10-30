Главные новости футбола 29 октября: Заря снова проиграла в Лиге Европы, тотальные неудачи украинцев, критика Динамо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 октября.
Заря – Брага
Заря продолжает неудачные выступления в Лиге Европы – луганчане дома проиграли Браге. Шедевр экс-партнера Месси принес сопернику исторический триумф – Брага прервала фантастическую серию неудач против украинских команд.
Заря ответила безумным голом престижа, но не спаслась от поражения и последнего места в группе. Виктор Скрипник сдержанно прокомментировал неудачу. Игроки критиковали себя и искали причины фиаско.
Лига Европы и неудачи украинцев
Лестер неуверенно победил АЕК и возглавил группу Зари. Поражение греков не предотвратил Евгений Шахов. Вообще второй тур группового раунда Лиги Европы превратился в кошмар для украинцев.
Роман Яремчук нереализованным пенальти подписал приговор Генту в матче с Хоффенхаймом – "буйволы" потерпели разгром. Роман Безус также не показал ничего особенного, а Игорь Пластун вообще не вышел на поле. Как и Евгений Чеберко, который со скамейки запасных наблюдал за трагической для Украины австрийской феерией.
Многие наши пропускали игровой день из-за травм. Василий Кравец вышел на поле, даже провел достойный матч, но не спас Лех от поражения Рейнджерс – все решила замена Джеррарда.
ПСВ пропустил скандальный чудо-гол с центра поля, Мбокани шокировал Тоттенхэм, Фонсека не обыграл болгар, а вот Арсенал, Бенфика и Милан уверенно разгромили соперников.
Украина
Динамо накануне упустило победу в Лиге чемпионов. "Луческу уже можно ругать?": Динамо напомнило о Хацкевиче, ужасные 0:10, а Ребров молодец – реакция соцсетей. "Если бы матч длился чуть дольше...": венгерские СМИ о сказочном воскресении и вырванных миллионах. Ребров победил Луческу в тактическом противостоянии: румынский дебют и украинский эндшпиль.
Руслан Ротань объявил состав молодежной сборной Украины на последние матчи отбора Евро-2021.
Шахтер отказался отпустить своего легионера в зарубежный клуб и продлил контракт с чемпионом мира. Мораес и Кривцов вернулись в общую группу "горняков". Костевич будет прооперирован – Динамо озвучило неутешительные сроки восстановления защитника.