Заря – Брага

Заря продолжает неудачные выступления в Лиге Европы – луганчане дома проиграли Браге. Шедевр экс-партнера Месси принес сопернику исторический триумф – Брага прервала фантастическую серию неудач против украинских команд.

Заря ответила безумным голом престижа, но не спаслась от поражения и последнего места в группе. Виктор Скрипник сдержанно прокомментировал неудачу. Игроки критиковали себя и искали причины фиаско.

Лига Европы и неудачи украинцев

Лестер неуверенно победил АЕК и возглавил группу Зари. Поражение греков не предотвратил Евгений Шахов. Вообще второй тур группового раунда Лиги Европы превратился в кошмар для украинцев.

Роман Яремчук нереализованным пенальти подписал приговор Генту в матче с Хоффенхаймом – "буйволы" потерпели разгром. Роман Безус также не показал ничего особенного, а Игорь Пластун вообще не вышел на поле. Как и Евгений Чеберко, который со скамейки запасных наблюдал за трагической для Украины австрийской феерией.

Многие наши пропускали игровой день из-за травм. Василий Кравец вышел на поле, даже провел достойный матч, но не спас Лех от поражения Рейнджерс – все решила замена Джеррарда.

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Украина

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