На 13 хвилині матчу українець підставився під захисника після передачі з правого флангу, заробивши пенальті.

Яремчук створив один з найефектніших моментів тижня в Лізі Європи – УЄФА виділив магічний топ-4

Попри суперечки з боку німецької команди арбітр вказав на позначку і Яремчук взявся за виконання суддівського вироку. Проте, прекрасно зіграв Бауманн, який відбив потужний удар українця. Відзначимо, що воротар покинув лінію воріт під час удару, але арбітр не звернув уваги на це.

На момент початку поєдинку Гент залишався аутсайдером групи L, мінімально поступившись у 1-му турі Словану.

Яремчук та Безус не врятували Гент від поразки у матчі з Генком