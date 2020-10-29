"Ми програли дуже хорошій команді, яка технічна, зіграна. Дуже шкода, що в першу 5-хвилинку ми залишилися в роздягальні, а не вийшли на поле. І цей результат – наш максимум. Те, що проходить в УПЛ, в Лізі Європи не працює.

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Ми награли на голи, але не використали свої шанси. І все ж лаяти свою команду не можу, було бажання. Моментами був комбінаційний футбол. Однак якість у суперника була вища, ніж у нас. Єдиний камінь у наш город – це те, що ми включилися після рахунку 0:2, а не на старті.

А коли час йшов, то віра пропадала. Гол у компенсований час – це вітамінка, а не таблетка, після якої ми ожили. Ми хотіли, ми пробували. Є певна межа, яку ми не можемо переступити. Якщо брати загалом, то ми десь поступаємося Бразі", – сказав Віктор Скрипник в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, Зоря мінімально поступилась Бразі (1:2) та посідає останнє місце у турнірній таблиці групи G.

Зоря програла Бразі в матчі Ліги Європи та значно ускладнила шанси на вихід з групи