Продовжується груповий раунд Ліги Європи. У рамках другого туру перемоги здобули Антверпен, ЛАСК, Вольфсберг, Хоффенхайм і Црвена Звезда. Огляд матчів читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 2 тур

Група J

Антверпен – Тоттенхем – 1:0

Гол: Рафаелов, 29

ЛАСК – Лудогорець – 4:3

Голи: Баліч, 2, Грубер, 12, Рагуж, 35, Вердон, 56 (аг) – Маню, 15, 67, 74 (пен)

Вилучення: Гргіч, 73 (ЛАСК)

Група К

Фейєнорд – Вольфсберг – 1:4

Голи: Бергейс, 54 – Ліндль, 4 (пен), 13 (пен), 60, Йовельїч, 66 (пен)

ЦСКА – Динамо Загреб – 0:0

Група L

Гент – Хоффенхайм – 1:4

Голи: Кляйндінст, 90+3 – Бельфоділ, 36 (пен), Грілліч, 52, Гачіновіч, 73, Даббур, 90+4

Нереалізований пенальті: Яремчук, 14

Црвена Звезда – Слован – 5:1

Голи: Ель Фарду, 7, 22, Гаїч, 50, Катай, 67, Фальсінеллі, 70 – Матоушек, 41

У групі J зустрічалися лідери – Тоттенхем поїхав у гості до Антверпена. Колишній форвард Динамо Дьємерсі Мбокані створив переможний гол у ворота "шпор" – обікрав Девіса та викотив під удар Рафаелову.

По перерві Моурінью кинув у бій всіх своїх зірок, але ні Сон, ні Кейн, ні Ламела, ні Моура лондонців не врятували. Натомість Мбокані мав розкішний шанс поховати Тоттенхем – конголезець з метра пробив вище воріт. Антверпен все ж втримав мінімальну перемогу та захопив лідерство.

В іншому матчі цього квартету ЛАСК влаштував перестрілку з Лудогорцем. Баліч, Грубер і Рагуж забили красиві голи, а болгарам не вистачило хет-трику Маню для камбеку. Євген Чеберко вкотре весь матч грів лаву запасних австрійської команди.

Вольфсберг підтримав феєрію земляків і сенсаційно погромив Фейєнорд! Три голи забив лідер "вовків" Міхаель Ліндль – він очолив список найкращих бомбардирів поточної Ліги Європи. Австрійські вболівальники святкують дві перемоги за вечір, а українці посипають голову попелом – Австрія віддаляє нас від заповітного 10-го місця в таблиці коефіцієнтів.

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Гент зустрічався з Хоффенхаймом. Роман Яремчук і Роман Безус вийшли у стартовому складі "буйволів". Яремчук міг виводити свою команду вперед. Форвард збірної України отримав пас з флангу та впав у чужому штрафному в боротьбі з Пошем. Однак реалізувати пенальті він не зумів – голкіпер парирував безхитрісний удар.

Хоффенхайм оговтався та розгромив бельгійців голами Бельфоділа, Грілліча, Гачіновіча та Даббура. Українці не дограли матч до кінця – у другому таймі Безус і Яремчук приєдналися до Пластуна в запасі Гента. Обидва провели слабкий матч, віддавши лише по 10 точних передач. В пасиві Яремчука – 5 офсайдів.

Німці з 6 очками вирвалися на перше місце групи L. Црвена Звезда паралельно розтрощила Слован з рахунком 5:1 і вийшла на другу сходинку.