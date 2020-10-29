"Гірники" відмовились від пропозиції Палмейраса щодо оренди Маркоса Сіпріано.

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Таке рішення спричинене коронавірусною кризою у команді та іншими кадровими проблемами Шахтаря, повідомляє Globoesporte. "Гірники" стурбовані травмою Дентінью, якої він зазнав у матчі проти Інтера, що може погіршити глибину складу.

Окрім цього, Шахтар має кілька гравців, у яких завершується контракти наприкінці поточного сезону. Через відсутність домовленостей відпускати Сіпріано буде недоцільно.

Додамо, що два роки тому Шахтар придбав Сіпріано у Сан-Паулу за один мільйон євро, але бразилець поки не зміг закріпитися у складі "гірників". Загалом Маркіньйос зіграв за донеччан 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

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