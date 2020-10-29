"Жахливо увійшли в гру, дуже погано. Все планували по-іншому. Пропустили 2 голи, треба було щось змінювати, більше атакувати. Суперник намагався ловити нас на контратаках. Початковий план повністю не спрацював.

Зоря – Брага – 1:2 – відео голів і огляд матчу

У моменті з першим голом була моя персональна помилка: йшла подача, я на мить відпустив гравця. Паулінью – високого рівня футболіст, він такі моменти лузає. Моє індивідуальне недопрацювання привело до гола.

Моменти у нас були, але ми не змогли їх реалізувати. Мало що виходило попереду. Важко щось говорити. Володіння – це добре, але треба більше гостроти і надійніше грати в обороні. Тоді ми зможемо набирати очки.

Були нюанси і крім реалізації: помилки, які допускали захисники, зокрема і я, в індивідуальних єдиноборствах", – поділився Вернидуб в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Зоря мінімально поступилась Бразі (1:2) та разом з АЕКом посідає останні місця, маючи 0 очок та однакову різницю м'ячів.

Зоря програла Бразі в матчі Ліги Європи та значно ускладнила шанси на вихід з групи