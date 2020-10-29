"Луческу вже можна сварити?": Динамо нагадало про Хацкевича, жахливі 0:10, а Ребров – молодець
"Футбол 24" пропонує першу реакцію експертів на матч 2-го туру Ліги чемпіонів Ференцварош – Динамо (2:2).
Як добре все починалося! 2:0 на користь Динамо після першого тайму і повний контроль над ситуацією на полі. Спогади про те, що відбулося після перерви, хочеться стерти одним натисканням чарівної кнопочки.
Ференцварош – Динамо – 2:2 – відео голів і огляд матчу
Блогосфера також шокована. Не всі експерти спромоглися вичавити із себе післямову.
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Олександр "Фоззі" Сидоренко, соліст гурту ТНМК, ще у першому таймі поквапився з висновками. Саме асистом Зубкова розпочався камбек угорців.
Євген Бриж, журналіст та медіаексперт із Полтави, знайшов відповідь на запитання, чому у команди Реброва нічого не клеїлося у першій половині поєдинку.
Автор Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко констатує: ЛЧ, мовою легендарного динамівця, "это совсем другой турнир".
Андрій Шахов, заступник головреда журналу Футбол, про катастрофічну метаморфозу Києва у другому таймі.
Експерт ТК Футбол Євген Левченко також поділив цей матч на "до" і "після".
А ось Вадиму Скічку, коментатору MEGOGO, який відпрацював цей поєдинок у прямому ефірі, усе сподобалось. Він хвалить Сергія Реброва.
Блогер Михайло Смоловий – про Бойка, рішення Луческу etc.
Журналіст Трибуни Олександр Сажко не приховує першого розчарування наставником Динамо.
Повну палітру емоцій пережив головред журналу Футбол Артем Франков. Наче без трьох, а не без одного грали – це точно!
Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло дістав попкорн і згадав Хацкевича.
На противагу – Алекс Великих. Скаут з Італії проаналізував ситуацію і не схильний впадати у відчай. Хоча певні тривожні дзвіночки, як от безпорадність Супряги, він чітко підкреслив.
Брутальний футбол і бонуси!
ЛЧ: Ференцварош після вилучення відібрав очки в Динамо – Ребров переграв Луческу замінами, провал дебютанта