Зоря – Брага – відео голів
20:09 - Читать на русском
Зоря приймає Брагу у 2 турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Брага.
46' live
Ніколас Гайтан 11’
11’ Ніколас Гайтан
Зоря пропустила швидкий гол. Воротар Браги добре вкинув м'яч рукою, атака змістилася на правий фланг, звідки Есгаю прострілив на Паулінью. Форвард вразив ворота та вивів гостей вперед.
Зоря – Брага: відео гола Паулінью
А вже на 10-й хвилині Брага подвоїла рахунок. Сілва зіграв у центрі поля на перехопленні, протягнув м'яч і віддав на Гайтана, а той забив потужним ударом з-за меж штрафного майданчика.
Зоря – Брага: відео гола Гайтана
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter