Зоря приймає Брагу у 2 турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Брага.

Зоря пропустила швидкий гол. Воротар Браги добре вкинув м'яч рукою, атака змістилася на правий фланг, звідки Есгаю прострілив на Паулінью. Форвард вразив ворота та вивів гостей вперед.

Зоря – Брага: відео гола Паулінью

А вже на 10-й хвилині Брага подвоїла рахунок. Сілва зіграв у центрі поля на перехопленні, протягнув м'яч і віддав на Гайтана, а той забив потужним ударом з-за меж штрафного майданчика.

Зоря – Брага: відео гола Гайтана

Зоря – Брага: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи