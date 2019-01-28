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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛАЦІО - ЮВЕНТУС ЖИРОНА - БАРСЕЛОНА

Головні новини футболу 27 січня: Ювентус, Реал та Барселона здобули перемоги, дебюти Ігуаїна, Безуса і Морозюка

07:00 397 Читать на русском
Головні новини футболу 27 січня: Ювентус, Реал та Барселона здобули перемоги, дебюти Ігуаїна, Безуса і Морозюка
Ювентус у важкому матчі здолав Лаціо / фото: ФК Ювентус

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 27 січня.

Україна та наші за кордоном

Клуби УПЛ, готуючись до другої частини сезону, продовжують проводити спаринги. Львівські Карпати програли Ружомбероку в контрольному матчі. Зоря теж поступилась – команда Юрія Вернидуба зазнала невдачі у матчі проти Войводіни.

Євген Шахов допоміг ПАОКу розгромити суперника. Сергій Рибалка був визнаний найкращим гравцем матчу, в якому Сівасспор зіграв унічию з Трабзонспором. Роман Безус дебютував за Гент, а Микола Морозюк – за Різеспор. Максим Коваль знову не пропустив та дозволив Аль-Фатеху здобути перемогу.

Помер Сергій Дерепа – відомий спортивний коментатор. У нього відірвався тромб, що й стало причиною смерті.

Топ-матчі дня

В Італії Ювентус обіграв Лаціо, поступаючись по ходу зустрічі. Вирішальний гол в активі Кріштіану Роналду. Португалець на останніх хвилинах реалізував пенальті та дозволив Ювентусу збільшити відрив від Наполі вже до 11 очок.

Реал переміг Еспаньйол та повернувся на 3 місце в Прімері. Ця перемога стала для "вершкових" вже 3-ю поспіль. Барселона була сильнішою за Жирону, а Мессі наблизився до неймовірного рекорду.

Челсі переміг Шеффілд Венсдей та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії. Гонсало Ігуаїн дебютував за лондонську команду. А от Тоттенхем припинив боротьбу за трофей, поступившись Крістал Пелас.

Баварія зуміла здолати Штутгарт та зберегла відставання від Борусії Д у 6 очок.

Трансфери

Суперник Динамо в Лізі Європи Олімпіакос підписав російського голкіпера. А Шальке Євгена Коноплянки у зв'язку з епідемією травм хоче підписати атакувального півзахисника Манчестер Сіті.

Ярослав Ракицький пройшов медогляд перед переходом у Зеніт – до трансферу залишився один крок, а сам захисник збірної України вже вирушив до Катару, де російський клуб готується до сезону. Лідер Карпат Мар'ян Швед стане гравцем Селтіка на початку тижня, інформують британські ЗМІ.

Ще один гравець "левів" Хорхе Карраскаль близький до переходу в Рівер Плейт.

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