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Морозюк дебютував за Різеспор з перемоги над Акхісаром

15:26 202 Читать на русском
Морозюк дебютував за Різеспор з перемоги над Акхісаром
Різеспор – Акхісар / Фото ФК Різеспор

Відбувся поєдинок 19-го туру турецької Суперліги Різеспор – Акхісар.

Турецька Суперліга, 19-й тур

Різеспор – Акхісар – 3:1

Голи: Мельняк, 70, Мурікі, 72, Накульма, 82 – Цоцаліч, 15

Вилучення: Цоцаліч, 20

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Вже на 15-й хвилині Едін Цоцаліч шокував гостей забитим м'ячем. Вирішивши, що свою справу він зробив, гравець був вилучений вже через 5 хвилин після гола.

Господарі прокинулись після перерви і потішили вболівальників камбеком забивши три м'ячі.

Український хавбек Микола Морозюк вперше дебютував у футболці Різеспора та відразу провів на полі весь поєдинок. Олександр Гладкий до заявки господарів не потрапив.

Перемога вивела Різеспор із зони вильоту на рятівну 15-ту сходинку.

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