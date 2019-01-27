Сівасспор із Рибалкою зіграв внічию з Трабзонспором – українець визнаний найкращим гравцем матчу

У 19-му турі чемпіонату Туреччини Сівасспор приймав Трабзонспор та здобув нічию (1:1).

Чемпіонат Туреччини, 19 тур

Сівасспор – Трабзонспор – 1:1

Голи: Коне, 73 – Пармак, 75

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Український хавбек Сергій Рибалка вийшов у стартовому складі Сівасспора на матч проти Трабзонспора. У першому таймі команди голів не забивали, а у другій половині гри суперники обмінялись голами впродовж 2-ох хвилин. Команда українця після цього матчу залишилась на 9-му місці.

Рибалка був активним на полі, розганяв атаки своєї команди та навіть одного разу влучив у стійку воріт суперника. Статистичний портал SofaScore нагородив українського хавбека найвищою оцінкою у матчі 7,7.

В активі півзахисника 3 гострі передачі, 38 пасів з точністю 84,5%. 1 удар у ствір воріт та 2 удари повз. Також Рибалка виграв 6 з 10 єдиноборств. 2 рази відібрав м’яч, а також здійснив та заробив 1 фол.