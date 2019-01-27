Ювентус у нелогічному матчі вирвав перемогу в Лаціо

В центральному матчі 21 туру Серії А Ювентус ледь не втратив очки в чемпіонаті на останніх хвилинах обігравши Лаціо.

Чемпіонат Італії 2018/19, 21 тур

Лаціо – Ювентус – 1:2

Голи: Джан, 59, (аг) – Канселу, 74, Роналду, 89, (пен)

Лаціо класно розпочав матч, одразу притиснувши Ювентус до власних воріт та буквально з'ївши центр поля, в якому в туринців випадали усі опорники. Перший момент виник після розіграшу кутового, коли Уоллес не зумів вдало пробити. А от Ювентус вперше вибрався на чужу половину з атакою аж на 20 хвилині, "орли" відрізали від м'яча Роналду та Косту, які можуть розігнати атаки "старої синьйори". Лаціо ж мав два супершанси ближче до кінця першого тайму. Спочатку Пароло залишився абсолютно вільним на лінії штрафного і пробив з розвороту, але Щенсни класно зреагував. А трохи пізніше Ругані невдало скинув м'яч, Іммобіле скористався цим і перекинув воротаря, однак Даніеле зумів виправити власну ж помилку, вибивши круглого з лінії воріт.

В другому таймі Ювентус вийшов більш агресивним та захопив ініціативу, проте римляни поступово повернули собі м'яч і таки змогли відкрити рахунок. Після подачі з кутового Мілінковіч-Савіч намагався дістатись до м'яча, але не зумів. Цього не очікував Джан, від голови якого м'яч і опинився у воротах Щенсни. Лаціо мав ще два моменти, але удар Альберто трохи не влучив у дев'ятку через рикошет, а Іммобіле пробив вище під час виходу віч-на-віч. Ювентус моментів майже не мав, проте таки зрівняв рахунок. бернардескі прорвався лівим флангом та прострілив, Дибала пробив у дотик і Стракоша відбив м'яч вбік, прямо на вільного Канселу. А вже на останніх хвилинах Канселу впав у штрафному після того, як його притримав Луліч і суддя без ваган призначив пенальті. Кріштіану ударом з позначки приніс досить нелогічну перемогу, адже Лаціо протягом всієї гри виглядав набагато краще.

Таким чином, Ювентус набрав уже 59 очок та залишається на першому місці із солідним відривом, Лаціо з 32 пунктами опустився аж на 8 місце.