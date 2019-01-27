Помер спортивний коментатор Сергій Дерепа – він коментував легендарний гол Шевченка у Лужниках

На 64-му році життя помер відомий спортивний коментатор Сергій Дерепа.

26 січня пішов з життя український спортивний коментатор Сергій Дерепа, у нього відірвався тромб, повідомив журналіст Валентин Щербачов у facebook.

Дерепа народився у 1955 році. Він працював спортивним коментатором на українському телебаченні в 1980-2000-х роках.

Легендарний коментатор озвучував різні спортивні події, але неодноразово заявляв, що футбол є його улюбленою грою.

Поховають Дерепу 29 січня.

9 жовтня 1999 року саме Сергій Павлович озвучив на всю Україну легендарний гол Андрія Шевченка у ворота збірної Росії, який в підсумку вивів "жовто-синіх" у плей-офф Євро-2000.