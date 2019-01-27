Шахов допоміг ПАОКу розгромити ОФІ, Олімпіакос виявився сильнішим за Астерас

ПАОК з Євгеном Шаховим у складі впевнено розібрався з ОФІ, а суперник Динамо у Лізі Європи Олімпіакос переміг Астерас.

Греція. Суперліга, 18 тур

ПАОК – ОФІ – 4:0

Голи: Матос, 24, Акпом, 35, 80, Джаба, 65

Астерас – Олімпіакос – 0:2

Голи: Фортуніс, 28, Хрістодулопулос, 50

Суперник Динамо в ЛЄ Олімпіакос підсилився російським голкіпером Лодигіним

Український хавбек ПАОКа Євген Шахов вийшов у стартовому складі своєї команди на матч проти ОФІ. Клуб із Салонік без особливих труднощів змогли перемогти одного із аутсайдерів грецької Суперліги. ПАОК забив двічі у кожному з таймів. До слова, перший гол у зустрічі забив екс-гравець Чорноморця Лео Матос.

Півзахисник Євген Шахов зіграв усі 90 хвилин, але не зумів відзначитися результативними діями. Ще один українець ПАОКа Євген Хачеріді в черговий раз не потрапив до заявки.

Суперники Динамо у Лізі Європи Олімпіакос на виїзді здолав Астерас. На 28-й хвилині гол у ворота господарів забив Фортуніс, а у другому таймі Хрістодулопулос влучним ударом встановив остаточний рахунок у матчі.

ПАОК продовжує очолювати турнірну таблицю. У активі клубі з Салонік 47 очок, на другому місці йде Олімпіакос, у якого 39 пунктів.

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