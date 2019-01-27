toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛАЦІО - ЮВЕНТУС ЖИРОНА - БАРСЕЛОНА

Шахов допоміг ПАОКу розгромити ОФІ, Олімпіакос виявився сильнішим за Астерас

21:49 55 Читать на русском
Шахов допоміг ПАОКу розгромити ОФІ, Олімпіакос виявився сильнішим за Астерас
ПАОК з Шаховим розгромив ОФІ / ФК ПАОК

ПАОК з Євгеном Шаховим у складі впевнено розібрався з ОФІ, а суперник Динамо у Лізі Європи Олімпіакос переміг Астерас.

Греція. Суперліга, 18 тур

ПАОК – ОФІ – 4:0

Голи: Матос, 24, Акпом, 35, 80, Джаба, 65

Астерас – Олімпіакос – 0:2

Голи: Фортуніс, 28, Хрістодулопулос, 50

Суперник Динамо в ЛЄ Олімпіакос підсилився російським голкіпером Лодигіним

Український хавбек ПАОКа Євген Шахов вийшов у стартовому складі своєї команди на матч проти ОФІ. Клуб із Салонік без особливих труднощів змогли перемогти одного із аутсайдерів грецької Суперліги. ПАОК забив двічі у кожному з таймів. До слова, перший гол у зустрічі забив екс-гравець Чорноморця Лео Матос.

Півзахисник Євген Шахов зіграв усі 90 хвилин, але не зумів відзначитися результативними діями. Ще один українець ПАОКа Євген Хачеріді в черговий раз не потрапив до заявки.

Суперники Динамо у Лізі Європи Олімпіакос на виїзді здолав Астерас. На 28-й хвилині гол у ворота господарів забив Фортуніс, а у другому таймі Хрістодулопулос влучним ударом встановив остаточний рахунок у матчі.

ПАОК продовжує очолювати турнірну таблицю. У активі клубі з Салонік 47 очок, на другому місці йде Олімпіакос, у якого 39 пунктів.

Чемпіони світу та Європи, володар "Золотого м'яча", соратник Мессі – топ-12 найжахливіших трансферів вільних агентів

Теги
Астерас Астерас Українці за кордоном Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді Євген Шахов Євген Шахов ПАОК ПАОК Олімпіакос Олімпіакос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
16
хв
Емполі
21:30
Дженоа
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук