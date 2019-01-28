Главные новости футбола 27 января: Ювентус, Реал и Барселона одержали победы, дебюты Игуаина, Безуса и Морозюка

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 января.

Украина и наши за рубежом

Клубы УПЛ, готовясь ко второй части сезона, продолжают проводить спарринги. Львовские Карпаты проиграли Ружомбероку в контрольном матче. Заря тоже уступила – команда Юрия Вернидуба потерпела неудачу в матче против Войводины.

Евгений Шахов помог ПАОКу разгромить соперника. Сергей Рыбалка был признан лучшим игроком матча, в котором Сивасспор сыграл вничью с Трабзонспором. Роман Безус дебютировал за Гент, а Николай Морозюк – за Ризеспор. Максим Коваль снова не пропустил и позволил Аль-Фатеху одержать победу.

Умер Сергей Дерепа – известный спортивный комментатор. У него оторвался тромб, что и стало причиной смерти.

Топ-матчи дня

В Италии Ювентус обыграл Лацио, уступая по ходу встречи. Решающий гол в активе Криштиану Роналду. Португалец на последних минутах реализовал пенальти и позволил Ювентусу увеличить отрыв от Наполи уже до 11 очков.

Реал победил Эспаньол и вернулся на 3 место в Примере. Эта победа стала для "сливочных" уже 3-й подряд. Барселона была сильнее Жироны, а Месси приблизился к невероятному рекорду.

Челси победил Шеффилд Уэнсдей и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Гонсало Игуаин дебютировал за лондонскую команду. А вот Тоттенхэм прекратил борьбу за трофей, уступив Кристал Пэлас.

Бавария сумела одолеть Штутгарт и сохранила отставание от Боруссии Д в 6 очков.

Трансферы

Соперник Динамо в Лиге Европы Олимпиакос подписал российского голкипера. А Шальке Евгения Коноплянки в связи с эпидемией травм хочет подписать атакующего полузащитника Манчестер Сити.

Ярослав Ракицкий прошел медосмотр перед переходом в Зенит – до трансфера остался один шаг, а сам защитник сборной Украины уже отправился в Катар, где российский клуб готовится к сезону. Лидер Карпат Марьян Швед станет игроком Селтика в начале недели, информируют британские СМИ.

Еще один игрок "львов" Хорхе Карраскаль близок к переходу в Ривер Плейт.