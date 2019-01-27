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Челсі у дебютному матчі Ігуаїна розгромив Шеффілд Венсдей та вийшов в 1/8 фіналу Кубка Англії

22:00 1096 Читать на русском
Челсі у дебютному матчі Ігуаїна розгромив Шеффілд Венсдей та вийшов в 1/8 фіналу Кубка Англії
Челсі у дебютному матчі Ігуаїна розгромив Шеффілд Венсдей

Челсі не відчув проблем у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії проти Шеффілд Венсдей.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Крістал Пелас – Тоттенхем – 2:0

Голи: Вікхем, 9, Таунсенд, 34 (пен.)

Нереалізований пенальті: Тріпп'єр, 45

Челсі – Шеффілд Венсдей – 3:0

Голи: Вілліан, 26 (пен.), 84, Хадсон-Одой, 64

Крістал Пелас виявився сильнішим за Тоттенхем у лондонському дербі та вийшов у 1/8 фіналу Кубка Англії. "Шпори", які знекровлені травмами, пропустили двічі ще у першому таймі. На 9-й хвилині Шлупп сміливо увірвався в штрафний майданчик Тоттенхема та пробив у кут. М'яч відбив голкіпер, але після рикошету "шкіряний" опинився у Вікхема, який з метра розстріляв ворота гостей.

На 34-й хвилині Таунсенд подвоїв перевагу своєї команди, реалізувавши пенальті після гри рукою у штрафному майданчику Вокера-Петерса. Під завісу першого тайму Тріпп'єр не реалізував пенальті, пробивши повз ворота. До слова, цей матч став для голкіпера Крістал Пелас Спероні знаковим, адже він став рекордсменом команди за кількістю сухих матчів.

У другому таймі Тоттенхем так і не зміг хоча б скоротити відставання. Поєдинок завершився перемогою Крістал Пелас з рахунком 2:0.

У Челсі в матчі з Шеффілд Венсдей не виникло жодних проблем. У дебютному матчі Ігуаїна "сині" не залишили шансів супернику, забивши три голи. Аргентинцеві відзначитись не вдалося, дубль на свій рахунок записав Вілліан, "розписався" у воротах суперника і Хадсон-Одой.

Кубок Англії1/16 фіналу

Челсі - Шеффілд Венсдей: Неділя 27 січня 2019

Челсі
Матч завершено
3 : 0
Шеффілд Венсдей
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