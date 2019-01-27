Суперник Динамо в ЛЄ Олімпіакос підсилився російським голкіпером Лодигіним

Російський голкіпер Юрій Лодигін продовжить кар'єру у чемпіонаті Греції.

Голкіпер Зеніта Юрій Лодигін перейшов у Олімпіакос, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Грецький клуб орендував футболіста до кінця поточного сезону. 28-річний воротар у поточному сезоні не зіграв жодного матчу за Зеніт, через що вирішив змінити клуб.

Цікаво, що Лодигін починав кар'єру в Греції і є вихованцем клубу Ксанті. За Ксанті він виступав з 2009 по 2013 рік, а потім перейшов в Зеніт, у складі якого взяв участь в 164 матчах і пропустив 157 голів.

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