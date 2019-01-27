Реал переміг Еспаньйол та повернувся на третє місце в Ла Лізі

Реал у матчі 21-го туру іспанської Прімери переміг Еспаньйол завдяки голам Каріма Бензема, Серхіо Рамоса та Гарета Бейла.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 21-й тур

Еспаньйол – Реал Мадрид – 2:4

Голи: Баптістао, 24, Росалес, 81 – Бензема, 4, 45+1, Рамос, 15, Бейл, 69

Вилучення: Варан, 72

Перший тайм розпочався жахливо для Еспаньйола. Реал зі старту затиснув господарів на їх половині поля й забив вже на 4-й хвилині – причому дуже просто. Лука Модріч прийняв м'яч, пройшов з ним 20 метрів до штрафного та пробив низом – Лопес парирував, але на добиванні зіграв Карім Бензема. Через 10 хвилин мадридці подвоїли свою перевегу зусиллями Серхіо Рамоса, який замкнув подачу Модріча ударом головою точнісінько під дальню штангу. Здавалося, це кінець для Еспаньйола.

Тим не менш, каталонці змогли зібратися й перехопити ініціативу в матчі. На 24-й хвилині Лео Баптістао отримав передачу на правий край штрафного та з кількох метрів пробив у ближню дев'ятку, заробивши кутовий – а потім зіграв на відскоку від Васкеса при його розіграші, розстрілявши ворота з кількох метрів. 1:2 – і Реалу довелося провести дуже складну половину тайму. Нічого небезпечного за ці 20 хвилин не сталося, але в одному з єдиноборств пошкодження отримав Рамос, який вже не вийшов на другий тайм. На останніх же хвилинах "бланкос" заспокоїлися, провели кілька атак та забили перед свистком на перерву: Бензема обігрався у штрафному в стіночку з Жуніором Вінісіусом та пробив у дотик в дальній кут – 1:3.

На початку другого тайму Еспаньйол побіг уперед, намагаючись швидко відквитати один м'яч, але нічого небезпечного вичавити з цього тиску господарям не вдалося. Реал перехопив ініціативу – на 57-й та 59-й хвилинах Бензема та Модріч виводили один одного практично віч-на-віч, але удар першого потягнув Лопес, а другий не влучив у ворота. Через дві хвилини класний прохід по лінії аж до штанги провів Вінісіус, але пробити він не встиг. Сантьяго Соларі випустив замість нього Бейла – і той забив вже через дві хвилини після появи на полі, одним фінтом прибравши у штрафному двох захисників та розстрілявши ворота суперника – 1:4.

Еспаньйол все одно не здався й міг відродити інтригу практично моментально. На 72-й хвилині П'ятті вискочив віч-на-віч, Варан його збив, а арбітр показав Рафаелю червону. Штрафний у господарів не вдався, але вже в наступній атаці захисникам Реала довелося виносити м'яч з лінії власни воріт. Зрештою, на 81-й хвилині Роберто Росалес уникнув офсайду та забив другий гол, але його зарахували з паузою – повтор перевіряв момент на офсайд. Еспаньйол пішов уперед ще більшими силами та створив кілька напівмоментів, але Реалу вдалося втримати ворота сухими.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Реала за рахунком 2:4. Мадридці набрали 39 очок та повернулися на третю сходинку в турнірній таблиці. Еспаньйол з 24 заліковими пунктами залишився п'ятнадяцятим.