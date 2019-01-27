Гент у дебютному матчі Безуса переміг Кортрейк з Бацулою – у поєдинку зіграли 4 українці

У 23-му турі чемпіонату Бельгії Кортрейк приймав Гент. У матчі взяли участь 4 українці.

Чемпіонат Бельгії, 23 тур

Кортрейк – Гент – 1:2

Голи: Уалі, 15 – Девід, 4, Де Смет, 76

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Команди обмінялись голами у дебюті матчу, але у другому таймі Де Смет приніс Генту перемогу, забивши гол у ворота Кортрейка.

У матчі взяли участь одразу 4 українці. У стартовому складі Гента вийшли нападник Роман Яремчук та захисник Ігор Пластун – перший був замінений на 59-ій хвилині.

Також за Гент дебютував Роман Безус, вийшовши на поле на 67-ій хвилині. А вже на 86-ій Роман записав собі у пасив жовту картку. А за Кортрейк зіграв Андрій Бацула, який з’явився на газоні стадіону через 6 хвилин після Безуса.

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Після цієї перемоги Гент піднявся на 6 місце та має в активі 37 очок. Кортрейк – десятий з 28 заліковими пунктами.