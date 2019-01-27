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Коваль знову не пропустив за Аль-Фатех – динамівцю забили лише двічі за останні 5 матчів

18:10 294 Читать на русском
Коваль знову не пропустив за Аль-Фатех – динамівцю забили лише двічі за останні 5 матчів
Максим Коваль / Соцмережі

Орендований у Динамо воротар Максим Коваль відстояв "на нуль" у матчі чемпіонату Саудівської Аравії.

Аль-Фатех, за який виступає Коваль, приймав Аль-Кадасію у 17 турі чемпіонату Саудівської Аравії. Команда українця забила двічі, а Коваль залишив свої ворота у недоторканності.

Коваль парирував пенальті у матчі за Аль-Фатех

В активі Коваля у цьому матчі 2 сейви, а також 4 вдалих дії на виходах. До того ж у останніх 5-ти матчах голкіпер Динамо пропустив лише двічі, а три поєдинки відіграв "на нуль".

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Щоправда, впевнена гра в обороні не дозволяє Аль-Фатеху високо піднятись у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Команда українця 9-та з 22-ма очками в активі.

Теги
Українці за кордоном Світ Максим Коваль Максим Коваль Динамо Динамо Аль-Фатех Аль-Фатех
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