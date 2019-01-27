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Шальке втратив ще 3-х гравців – Коноплянка залишився практично без конкурентів, клуб звернувся до Ман Сіті

18:17 1350 Читать на русском
Шальке втратив ще 3-х гравців – Коноплянка залишився практично без конкурентів, клуб звернувся до Ман Сіті
Євген Коноплянка у матчі Герта – Шальке

Євген Коноплянка збільшує шанси залишитись у Німеччині. Шальке втрачає не лише перемогу над Гертою в Берліні, а й на тривалий термін кількох гравців основного складу.

У позавчорашньому матчі Бундесліги проти Герти Коноплянка забив гол-красень, але його команда не зуміла втримати перемогу. Більше того, значно поповнився лазарет гельзенкірхенців, який і так не сяяв порожнечею. Найбільше постраждав Алессандро Шопф. Як інформує офіційний сайт Шальке, 24-річний австрійський універсал, який може зіграти на обох флангах півзахисту, вибув на термін до 3-х місяців. Шопф порвав бічну колатеріальну зв'язку після жахливого фолу Каріма Рекіка, який врізав прямою ногою по супернику.

"Король Коно повернувся". У Німеччині захоплюються класним голом Євгена, а про трансфер з Шальке наразі треба забути

Форвард Стівен Скжибскі вибув з ладу на 2 тижні, пошкодивши м'яз стегна. Віце-капітан Бенжамен Стамбулі отримав перелом вилиці. Француза чекає операція і носіння захисної маски, а це значить, що 28-річний центрбек/опорник вилетів приблизно до кінця лютого. При цьому Шопф та Скжибскі є конкурентами українця за місце у стартовому складі, адже можуть закрити позиції на лівому фланзі та в нападі, де Євген грає у Шальке.

Нагадаємо, у лазареті Шальке ще раніше опинились 4 гравці лінії атаки, з якими Коноплянка змагався за місце в основі: Гвідо Бургшталлєр, Брель Емболо, Франко ді Санто та Амін Харіт. Виглядає малоймовірним, що за таких обставин Євген покине Бундеслігу взимку, хоча ним цікавляться турецькі гранди, а нинішній клуб був не проти вигідно продати гравця, в якого одна з найбільших зарплат, але мало ігрової практики. Більше того, 29-річний екс-дніпрянин тепер має серйозні шанси як мінімум на декілька тижнів відвоювати місце у старті.

Додамо, що зараз Доменіко Тедеско може розраховувати фактично лише на 5-х гравців атакувальної ланки (сам Коно, а також Ут, Маккені, Райт і Кутуджу), з яких останні двоє – зовсім юні вихідці з молодіжки. Та всі вони тяжіють ближче до центру, а ось лівих вінгерів формально не залишилось – лише номінальний захисник Хамза Менділ виходив на цій позиції, проте експеримент виходив не дуже вдалим. Є ще Бастіан Очіпка, але він усе частіше грає захисника.

Німецькі ЗМІ передбачають, що Гельзенкірхен в екстреному порядку струсоне трансферний ринок (дедлайн – у четвер, 31-го січня, тому трохи часу ще є), адже справи з кадрами в атаці дійсно кепські. У Шальке сватають екс-форварда Дніпра і Мілана Ніколи Калініча (якщо в Атлетіко прийде Альваро Мората, "кнаппен" зможуть взяти хорвата в оренду з правом викупу за 15 млн євро) та форварда Ювентуса Мойзе Кіна (туринці не бажають відпускати юного таланта).

Також в активній фазі проходять перемовини з лівим вінгером Манчестер Сіті U-23 Раббі Матондо, який забив 9 голів і зробив 6 асистів у 21-му матчі молодіжних Кубка та чемпіонату Англії, а також Юнацької ліги УЄФА. Клуб Зінченка відхилив першу пропозицію за 18-річного крайнього форварда, контракт якого чинний літа до 2020-го, але сторони мають всі шанси остаточно вдарити по руках у понеділок. У грі були також Баварія і Борусія М. Валлійський талант грає у схожій манері до нашого Коно. Матондо, в особі якого Шальке сподівається знайти нового Санчо, може обійтися у понад 10 млн євро. Пікантності ситуації додає те, що Сіті зіграє з командою Коноплянки у плей-офф Ліги чемпіонів через місяць.

Шикарний гол Коноплянки у відеоогляді матчу Герта – Шальке – 2:2

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