Барселона перемогла Жирону в "Малому каталонському дербі" й відновила відрив від Атлетіко

Барселона здолала Жирону на виїзді в матчі Ла Ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 21-й тур

Жирона – Барселона – 0:2

Голи: Семеду, 9, Мессі, 69

Вилучення: Еспіноза, 51 (Ж, друга жовта картка)

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Обидві команди зі стартових хвилин вирішили не засиджуватися в обороні. Жирона провела випад лівим флангом, але м'яч після подачі виніс хтось із оборонців. Барселона й собі провела атаку зліва, однак на дальній стійці ніхто не зумів замкнути навіс. Після цього "блаугранас" взялися до захоплення територіальної переваги, а Жирона відповіла високим пресингом.

Швидкий гол не вписувався у такий хід гри, але все ж трапився на 9-й хвилині. Семеду підключився до затяжної атаки Барси, дочекався у штрафному майданчику відскоку до себе й сильно пробив лівою у кут воріт Буну – 0:1.

На милість переможця Жирона здаватися не збиралася й відразу провелу серію атак у відповідь. Зокрема, в одній із них Крістіан Стуані вимагав пенальті після свого падіння в боротьбі з Альбою, а в наступній уругваєць заробив штрафний, який ледь не завершився голом Алькали з другого поверху – вище воріт.

Барселона могла трохи остудити запал "біло-червоних" на 15-й хвилині. Коутінью вискочив віч-на-віч із Буну, але переграти марокканця в ближньому бою не зумів. А після удару Мессі з-за меж штрафного майданчика м'яч розминувся із дальнім лівим кутом воріт.

Після такої активної 25-хвилинки команди трохи заспокоїлися й до кінця тайму лише зрідка турбували оборонні редути одне одного. А от під завісу першої половини гри Жирона лише дивом не забила, маючи два моменти впродовж однієї атаки. Стуані ввірвався в карну зону з правого краю й потужно пробив низом у дальній кут, але тер Штеген ногою відбив м'яч. Той відскочив до Понса, який ударом на добиванні, здавалося переграв німецького кіпера, але Піке вибив м'яч із лінії воріт.

На фініші тайму антигероєм ледь не став Бускетс. Серхіо спочатку отримав жовту картку за фол у центрі поля, а ще за хвилину "заїхав" супернику ліктем у голову, але арбітр злого умислу в епізоді не помітив. Те, що не вдалося Бускетсу, "успішно" виконав Бернардо Еспіноза на старті другого тайму. Маючи в пасиві "гірчичник", колумбієць вдарив Суареса ззаду по ногах і пішов відпочивати достроково.

На характері Жирона продовжила грати, наче нічого не сталося й могла вирівняти становище. Стуані на 55-й хвилині наважився на удар метрів із 20-ти, але його парирував тер Штеген. Барса відповіла своїм моментом – Мессі пройшов півполя, але максимумом цієї атаки став невдало поданий кутовий.

Далі Стуані двічі поспіль міг забивати, але в першому епізоді знову не дрімав кіпер Барси, а в іншому – забракло точності. За інерцією "біло-червоні" провели ще кілька атак, але зрештою гра в меншості далася взнаки.

На 69-й хвилині після затяжної атаки "блаугранас" Альба вивів Мессі фактично на одного Буну й Ліонель елегантним парашутом вразив ворота Жирони – 0:2. Цей епізод став ключовим, адже після нього відповідь на запитання щодо переможця поєдинку була отримана. Господарі вже не могли нічого протиставити Барселоні, а зірки зі столиці Каталонії почали марнувати нагоду за нагодою.

Коутінью породистим ударом ледь не забив справжній шедевр на 72-й хвилині – лише кутовий. Ракітіч пасом знайшов Суареса, Луїс обіграв оборонця, але не влучив у дев'ятку – м'яч пройшов над воротами. Мессі, здавалося, бив напевне після пасу Суареса на 77-й хвилині, але Буну дивом витягнув м'яч.

Жирона ж могла забити хіба після стандартів під завісу поєдинку, але скористатися власними нагодами не змогла. Отже, чергова перемога Барселони, яка дозволила "блаугранас" відновити 5-очкову перевагу над мадридським Атлетіко на горі турнірної таблиці. Жирона після цього матчу займає 13-ту сходинку.

Цікаві факти

– Барселона забила в 32-му виїзному матчі Ла Ліги поспіль і повторила власний рекорд понад 6-річної давності;

– Монтіліві став 36-м стадіоном, на якому Ліонель Мессі забивав у поєдинках Прімери;

– Жорді Альба став другим представником чемпіонатом Іспанії, який віддав 10 і більше результативних передач у всіх турнірах у сезоні 2018/19 після Мессі.