Мессі наблизився до неймовірного рекорду Касільяса

Форвард Барселони Ліонель Мессі близький до рекордної кількості перемог у іспанському чемпіонаті.

У матчі 21-го туру Ла Ліги Барселона обіграла Жирону.

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Для форварда Барселони Ліонеля Мессі ця перемога стала 328-ю у чемпіонаті Іспанії, повідомляє MisterChip.

За цим показником аргентинець обігнав Рауля і увійшов в топ-3 за цим показником. Випереджають Мессі лише Андоні Субісаррета (333) та Ікер Касільяс (334).

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