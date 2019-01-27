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Мессі наблизився до неймовірного рекорду Касільяса

20:20 176 Читать на русском
Мессі наблизився до неймовірного рекорду Касільяса
Ліонель Мессі / Фото: ФК Барселона

Форвард Барселони Ліонель Мессі близький до рекордної кількості перемог у іспанському чемпіонаті.

У матчі 21-го туру Ла Ліги Барселона обіграла Жирону.

Барселона перемогла Жирону в "Малому каталонському дербі" й відновила відрив від Атлетіко

Для форварда Барселони Ліонеля Мессі ця перемога стала 328-ю у чемпіонаті Іспанії, повідомляє MisterChip.

За цим показником аргентинець обігнав Рауля і увійшов в топ-3 за цим показником. Випереджають Мессі лише Андоні Субісаррета (333) та Ікер Касільяс (334).

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Іспанія21 турМонтіліві (Жирона)

Жирона - Барселона: Неділя 27 січня 2019

Жирона
Матч завершено
0 : 2
Барселона
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Теги
Німеччина Жирона - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ікер Касільяс Ікер Касільяс Барселона Барселона
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