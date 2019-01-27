Баварія – Штутгарт – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Англія — 22:00 1112
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Челсі у дебютному матчі Ігуаїна розгромив Шеффілд Венсдей та вийшов в 1/8 фіналу Кубка Англії
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Шальке втратив ще 3-х гравців – Коноплянка залишився практично без конкурентів, клуб звернувся до Ман СітіНімеччина — 18:17 4799
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Чемпіони світу та Європи, володар "Золотого м'яча", соратник Мессі – топ-12 найжахливіших трансферів вільних агентівАнглія — 17:53 3083
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Ракицький успішно пройшов медогляд в ЗенітіУкраїна — 17:41 1245
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