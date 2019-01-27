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Баварія – Штутгарт – 4:1 – відео голів та огляд матчу

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Баварія – Штутгарт – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Баварія – Штутгарт – 4:1 – відео голів та огляд матчу

У 19-му турі чемпіонату Німеччини Баварія розтрощила Штутгарт (4:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 19 тур

Баварія – Штутгарт – 4:1

Голи: Алькантара, 5, Ґентнер, 55, (аг), Ґорецка, 71, Лєвандовскі, 84 – Доніс, 26

Нереалізований пенальті: Лєвандовскі, 65

Баварія розтрощила Штутгарт та повернулась на другу позицію: 19 тур Бундесліги, матчі неділі

Мюнхенці в самому дебюті поєдинку повели у рахунку, але у середині першого майму Доніс забив розкішний гол та відновив паритет, щоправда втримати нічию Штутгарту не вдалось. У другому таймі підопічні Ковача ще тричі забили у ворота суперника.

Завдяки цій перемозі Баварія набрала 42 очки та повернулась на друге місце, а Штутгарт з 14 пунктами залишився на 16 позиції.

Німеччина19 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Штутгарт: Неділя 27 січня 2019

Баварія
Матч завершено
4 : 1
Штутгарт
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Відеоновини Баварія Баварія Штутгарт Штутгарт Німеччина Баварія - Штутгарт
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