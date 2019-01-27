toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛАЦІО - ЮВЕНТУС ЖИРОНА - БАРСЕЛОНА

Зоря поступилась Войводині у матчі з фантастичною кінцівкою – Івановіч забив дебютний гол

18:45 83 Читать на русском
Зоря поступилась Войводині у матчі з фантастичною кінцівкою – Івановіч забив дебютний гол
Тренування Зорі / Сайт клубу

Зоря зустрічалась з Войводиною на зборах у Туреччині. Підопічні Вернидуба поступились 1:2.

Товариський матч

Зоря – Войводина – 1:2

Голи: Івановіч, 83 – Гойко, 80, Міловіч, 84

Зоря перемогла Лієпаю у спарингу, Будківський забив дебютний гол після повернення

Зоря (1 тайм): Луїс Феліпе, Максим Луньов, Микита Каменюка, Артем Громов, Віталій Вернидуб, Владислав Кочергін, Дмитро Литвин, Максим Казаков, Олександр Караваєв, Сілас, Пилип Будківський

Зоря (2 тайм): Дмитро Мацапура, Богдан Михайличенко, Максим Білий, В'ячеслав Чечер, Олександр Тимчик, Ігор Загоруйко, Євген Чеберко, Рафаель, Дмитро Хомченовський, Богдан Лєднєв, Сергій Майборода.

Ворскла обіграла Младость завдяки голу на останніх хвилинах

Перший тайм пройшов за мінімального домінування Зорі, але гра була більш прагматичною, ніж атакувальною. Другий тайм також не вражав результативністю до 80-ї хвилини.

Спочатку рахунок відкрили серби, а вже за 3 хвилини рівновагу відновив новачок луганців Неманья Івановіч, який забив дебютний гол за Зорю. Щоправда вже через хвилину Войводина забила знову, встановивши підсумковий рахунок у матчі.

Товариські матчі

Зоря - Войводина: Неділя 27 січня 2019

Зоря
Матч завершено
1 : 2
Войводина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Зоря Зоря Войводина Войводина Товариські матчі Зимові збори Зоря - Войводина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
29
хв
Атлетік
19:30
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук