Зоря поступилась Войводині у матчі з фантастичною кінцівкою – Івановіч забив дебютний гол

Зоря зустрічалась з Войводиною на зборах у Туреччині. Підопічні Вернидуба поступились 1:2.

Товариський матч

Зоря – Войводина – 1:2

Голи: Івановіч, 83 – Гойко, 80, Міловіч, 84

Зоря перемогла Лієпаю у спарингу, Будківський забив дебютний гол після повернення

Зоря (1 тайм): Луїс Феліпе, Максим Луньов, Микита Каменюка, Артем Громов, Віталій Вернидуб, Владислав Кочергін, Дмитро Литвин, Максим Казаков, Олександр Караваєв, Сілас, Пилип Будківський

Зоря (2 тайм): Дмитро Мацапура, Богдан Михайличенко, Максим Білий, В'ячеслав Чечер, Олександр Тимчик, Ігор Загоруйко, Євген Чеберко, Рафаель, Дмитро Хомченовський, Богдан Лєднєв, Сергій Майборода.

Ворскла обіграла Младость завдяки голу на останніх хвилинах

Перший тайм пройшов за мінімального домінування Зорі, але гра була більш прагматичною, ніж атакувальною. Другий тайм також не вражав результативністю до 80-ї хвилини.

Спочатку рахунок відкрили серби, а вже за 3 хвилини рівновагу відновив новачок луганців Неманья Івановіч, який забив дебютний гол за Зорю. Щоправда вже через хвилину Войводина забила знову, встановивши підсумковий рахунок у матчі.