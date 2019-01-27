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Карраскаль покине Карпати та приєднається до Рівер Плейта – відома сума потенційного трансферу

13:32 313 Читать на русском
Карраскаль покине Карпати та приєднається до Рівер Плейта – відома сума потенційного трансферу
Хорхе Карраскаль / Фото ФК Карпати

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль все ближчий до переходу в аргентинський Рівер Плейт.

Представники Рівер Плейта домовились з керівництвом Карпат щодо переходу Хорхе Карраскаля, повідомляє видання AS.

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20-річний колумбієць виступатиме за аргентинський гранд на правах оренди. Угода укладена на 18 місяців, за що львів'яни отримають 500 тисяч євро. Також в контракті буде прописана можливість подальшого викупу гравця за 3 млн євро.

Очікується, що про трансфер буде офіційно оголошено 28-29 січня.

В поточному сезоні УПЛ Карраскаль провів 16 матчів, в яких відзначився одним асистом.

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Теги
Трансфери Карпати Карпати Рівер Плейт Рівер Плейт Трансфери чемпіонату України Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
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