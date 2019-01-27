Карпати поступились Ружомбероку в контрольному матчі

Ружомберок здобув вольову перемогу над Карпатами у спарингу на зборах у Туреччині.

Товариський матч

Карпати – Ружомберок – 1:2

Голи: Ді Франко – Мустеданагіч, 49, Бренкус, 77

Львівські Карпати провели свій другий поєдинок на зборах у Туреччині. Після перемоги над болгарським Септемврі "леви" протистояли Ружомбероку, який посідає 4 місце у чемпіонаті Словаччини.

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Навіть у заявку Карпат не потрапив Хорхе Карраскаль, який, за чутками, близький до переходу в Рівер Плейт. Також не зіграли Папа Гуйє та Олексій Гуцуляк. Усі троє підтримували свою команду з трибун.

Перший тайм пройшов фактично без моментів. Чи не єдина нагода втілилась у взяття воріт. Після флангової атаки та подачі в центральну зону м’яч відскочив до Ді Франко, який метрів з 20-ти ефектно пробив з льоту у дев'ятку.

По перерві Фабрі Гонсалес зробив кілька замін, а словаки змогли переламати хід поєдинку. Вже в дебюті другої половини гри гравець гостей Мустеданагіч з красномовним іменем Зінедін відновив рівновагу, а під завершення поєдинку Бренкус приніс Ружомбероку перемогу.

30 січня львів'яни проведуть третій спаринг на зборах. Їхнім суперником стане польська Ягеллонія.