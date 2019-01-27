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Швед стане гравцем Селтіка наступного тижня, – Sky Sports

17:13 541 Читать на русском
Швед стане гравцем Селтіка наступного тижня, – Sky Sports
Мар'ян Швед / ФК Карпати

Вінгер Карпат та збірної України Мар'ян Швед продовжить кар'єру в Шотландії.

Чемпіон Шотландії Селтік наступного тижня оголосить про трансфер українського хавбека Мар'яна Шведа, інформує Sky Sports.

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Наразі перемовини знаходяться на фінальній стадії. Керманич "кельтів" Брендан Роджерс очікує, що вже за кілька днів зможе розраховувати на Шведа.

До слова, авторитетний портал Transfermarkt оцінює Мар'яна у 2 млн євро.

У гонитві за підписання гравця клуб із Глазго випередив київське Динамо, яке не змогло задовільнити фінансові вимоги Карпат. Нещодавно головний тренер "левів" Фабрі Гонсалес підтвердив відхід Шведа з Карпат.

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Теги
Головне Шотландія Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Селтік Селтік Трансфери Трансфери чемпіонату України
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