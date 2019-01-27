Ракицький успішно пройшов медогляд в Зеніті

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький незабаром стане гравцем пітерського клубу.

Як повідомляє російське видання Sport-express, 29-річний оборонець успішно пройшов медогляд в Зеніті. Найближчим часом про трансфер Ракицького оголосять офіційно.

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Очікується,що Ярослав розпочне роботу у складі "синьо-біло-блакитних" на другому зборі, який розпочнеться 1 лютого. Зеніт заплатить за Ракицького 12 млн євро.

Варто відзначити, що захисник збірної України разом із Шахтарем провів перший етап зборів у Туреччині, але не брав участі у контрольних поєдинках донецького клубу.

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