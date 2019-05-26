Головні новини футболу 25 травня: Баварія оформила "золотий дубль", Барселона програла кубок, збірна зібралася в Харкові

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 травня.

Європа

Баварія у фіналі Кубка Німеччини розгромила РБ Лейпциг і оформила "золотий дубль". Героями зустрічі стали автор дубля Роберт Лєвандовскі та голкіпер мюнхенців Мануель Нойєр, який здійснив низку важливих сейвів. Ніко Ковач завдяки цьому успіху встановив два унікальні досягнення.

Барселона програла Кубок Іспанії, поступившись у фіналі Валенсії. "Кажанам" вистачило гандикапу першого тайму, щоб вистояти проти каталонців. У Реала тим часом інші проблеми – на відхід націлився капітан Серхіо Рамос. Ювентус та англійські гранди стежать за ситуацією іспанця, а ЗМІ тим часом шукають, хто міг би замінити в Мадриді незадоволеного капітана.

Україна

Карпати втратили перемогу над Олімпіком у матчі з шістьма голами, хоча мали по ходу зустрічі солідну перевагу завдяки дублю Сергія Мякушка. Наставник "левів" дуже жорстко прокоментував цей результат: "У мене немає сил, щоб тренувати ці Карпати, дійде до того, що я помру на полі".

В 31-му турі УПЛ змінився головний аутсайдер. Чорноморець на виїзді переміг Ворсклу та піднявся з останнього місця таблиці, а Арсенал-Київ мінімально програв Десні та навпаки опустився в зону прямого вильоту. Сьогодні в бій вступає "перша шістка".

Національна збірна України розпочала підготовку до матчів відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу – перші гравці прибули в Харків. Молодіжка водночас продовжує збирати компліменти після перемоги над США. Ми зібрали реакцію соцмереж на вдалий старт України U-20 на ЧС-2019, а також компліменти світових ЗМІ: "Україна змусила США боятися, використавши супертріо та зброю фаворита".

Наші за кордоном

Роман Зозуля допоміг Альбасете здолати Спортінг Х – українець заробив пенальті та раннє вилучення для суперника. "Механічний сир" ще зберігає шанси на прямий вихід у Прімеру.

Юрій Яковенко забив гол і переміг Артема Довбика в данському дербі українців. Далі по Скандинавії – Денис Олійник відзначився шикарним голом зі штрафного в Фінляндії.