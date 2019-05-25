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Фабрі: У мене немає сил, щоб тренувати ці Карпати, дійде до того, що я помру на полі

25 травня 22:23 1027 Читать на русском
Фабрі: У мене немає сил, щоб тренувати ці Карпати, дійде до того, що я помру на полі
Фабрі Гонсалес / Фото ФК Карпати

Тренер Карпат Фабрі Гонсалес був вкрай розчарований після нічиєї у матчі з Олімпіком.

15’ Мартін Онгла
75’ Сергій Мякушко
78’ Сергій Мякушко
 
Матар Дійє 2’
Олексій Гай 83’
Матар Дійє 89’
2’ Матар Дійє
15’ Мартін Онгла
75’ Сергій Мякушко
78’ Сергій Мякушко
83’ Олексій Гай
89’ Матар Дійє

Прес-конференція наставника "левів" вийшла вкрай емоційною.

"Я не знаю, що й казати. Як тренеру і як професіоналу, мені надзвичайно сумно. Є такі речі, які я не до кінця розумію. Карпати зробили достатньо, щоб здобути перемогу в цій грі.

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Я приїхав сюди, щоб працювати і захищати цю команду з відкритим серцем. Були такі ситуації, коли я давав клубу прийняти рішення щодо моєї посади. І щоразу мене запитували, чи я можу продовжувати далі. Я сказав, що у мене ще є сили. Але я втомився, що ми кожного тижня працюємо, але ця робота з якихось причин не дає результату. Завжди відбувається щось таке, що я зрозуміти не можу. Сьогоднішня гра була божевільна. Зараз я можу офіційно сказати, що сил у мене більше немає, щоб продовжувати працювати в цій команді. Я більше не можу нічого зробити.

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Я бажаю найкращого цій команді, але сил продовжувати у мене немає. Я також маю піклуватися про своє здоров’я. Дійде до того, що одного дня я просто помру на цьому полі. Сьогодні мені разів чотири крутилася голова, від того, що відбувалось. Я надзвичайно розчарувався", – цитує Фабрі офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, львів'яни не змогли втримати перемогу у домашньому матчі з Олімпіком і залишилися у зоні плей-офф за збереження прописки в Прем'єр-лізі.

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Теги
Карпати - Олімпік Карпати Карпати Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес
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