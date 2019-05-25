Фабрі: У мене немає сил, щоб тренувати ці Карпати, дійде до того, що я помру на полі

Тренер Карпат Фабрі Гонсалес був вкрай розчарований після нічиєї у матчі з Олімпіком.

Прес-конференція наставника "левів" вийшла вкрай емоційною.

"Я не знаю, що й казати. Як тренеру і як професіоналу, мені надзвичайно сумно. Є такі речі, які я не до кінця розумію. Карпати зробили достатньо, щоб здобути перемогу в цій грі.

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Я приїхав сюди, щоб працювати і захищати цю команду з відкритим серцем. Були такі ситуації, коли я давав клубу прийняти рішення щодо моєї посади. І щоразу мене запитували, чи я можу продовжувати далі. Я сказав, що у мене ще є сили. Але я втомився, що ми кожного тижня працюємо, але ця робота з якихось причин не дає результату. Завжди відбувається щось таке, що я зрозуміти не можу. Сьогоднішня гра була божевільна. Зараз я можу офіційно сказати, що сил у мене більше немає, щоб продовжувати працювати в цій команді. Я більше не можу нічого зробити.

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Я бажаю найкращого цій команді, але сил продовжувати у мене немає. Я також маю піклуватися про своє здоров’я. Дійде до того, що одного дня я просто помру на цьому полі. Сьогодні мені разів чотири крутилася голова, від того, що відбувалось. Я надзвичайно розчарувався", – цитує Фабрі офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, львів'яни не змогли втримати перемогу у домашньому матчі з Олімпіком і залишилися у зоні плей-офф за збереження прописки в Прем'єр-лізі.