toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ РБ ЛЕЙПЦИГ - БАВАРІЯ КАРПАТИ - ОЛІМПІК

Арсенал-Київ мінімально програв Десні та знову опустився в зону прямого вильоту

25 травня 19:10 205 Читать на русском
Арсенал-Київ мінімально програв Десні та знову опустився в зону прямого вильоту
Десна / Фото прес-служби клубу

Чернігівська Десна здобула перемогу у домашньому матчі 31-го туру УПЛ проти Арсенала-Київ.

31’ Андрій Богданов
 
31’ Андрій Богданов

Вже на 7-ій хвилині Десна отримала право на пробиття пенальті, але Денис Фаворов влучив у стійку. Промах капітана не зіпсував настрій господарів і вони продовжили натиск на ворота киян. Його логічним підсумком став красивий гол Богданова на 31-ій хвилині. Півзахисник чудовим ударом з дальної відстані не залишив шансів Підківці.

Олімпік на виїзді вирвав нічию з Карпатами у матчі з шістьма голами

У другому таймі глядачі так і не побачили активних спроб Арсенала виправити ситуацію. Команда показала вкрай мляву гру в атаці і покинула Чернігів без очків.

Після звітної гри Десна наздогнала Ворсклу на вершині другої шістки УПЛ, а київський Арсенал знову опустився на останню сходинку таблиці.

blog_ava
ЧС-2019 U-20: Нігерія залякує Україну розгромом Катару, Нова Зеландія знищила Гондурас, Уругвай переміг Норвегію
25 травня
2826
Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Десна - Арсенал-Київ Десна Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
19
хв
Торіно
16:00
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук