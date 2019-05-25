Олійник відзначився шикарним голом зі штрафного за Сейнайокі

Денис Олійник продовжує тішити ефектними голами в чемпіонаті Фінляндії.

Чемпіонат Фінляндії, 10-й тур

Рованіємі – Сейнайокі – 1:1

Голи: Муйнонен, 63 – Олійник, 45+1

Цього разу форвард забив у ворота Рованіємі.

Рибалка дублем допоміг Сівасспору в суперматчі переграти чинного чемпіона Туреччини і став найкращим гравцем поєдинку

Гравець вивів свою команду уперед в додатковий до першого тайму час. Олійнику вдався чудовий удар зі штрафного. До воріт було близько 27-28 метрів, але нападник пробив дуже влучно і достатньо сильно, щоб голкіпер не зміг дотягнутися до м'яча.

Яковенко забив гол і переміг Довбика в данському дербі українців

Втім, Сейнайокі не зміг втримати перевагу і задовольнився лише одним очком.

Гол Олійника на 1:20: