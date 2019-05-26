РБ Лейпциг – Баварія: "золотий дубль" Мюнхена, досягнення Ковача, прекрасні Нойєр і Лєвандовскі у фіналі Кубка Німеччини

Баварія та РБ Лейпциг розігрували Кубок Німеччини на Олімпіаштадіоні. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Баварія підходила до матчу в статусі чемпіона – мюнхенці тиждень тому виграли Бундеслігу. Перший сезон Ніко Ковача на Альянц-Арені вийшов далеко не ідеальним, але потенційний "золотий дубль" додавав би йому аргументів. Хорватський тренер втретє поспіль вивів свою команду у фінал Кубка Німеччини – минулого року він виграв турнір з Айнтрахтом. Сьогодні йому протистояв бронзовий призер чемпіонату РБ Лейпциг, який мав найкращу оборону в сезоні.

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"Бики" дуже активно розпочали поєдинок: високо зустрічали Баварію, інтенсивно пресингували на чужій половині поля, не дозволяли супернику вільно виходити з оборони. Такий "нахабний" футбол Лейпцига приніс гостроту. Хальстенберг подав з кутового у штрафний майданчик, а Поульсен виграв повітря і потужно пробив головою. Нойєр дивовижним сейвом врятував Мюнхен – м'яч від нього відскочив у поперечину.

Espectacular la atajada que acaba de hacer Manuel Neuer... pic.twitter.com/yuedHDnyVO — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) 25. Mai 2019

До середини тайму Лейпциг продовжував діяти настирливіше – регулярно нагадував про себе Вернер. Швидкий перехід в атаку передачами на німецького форварда створював Баварії проблеми, однак довести справу до логічного завершення саксонцям не вдавалося.

Натомість Баварія реалізувала один з перших своїх шансів. Мартінес підключив на півфланзі Комана, той дочекався забігання Алаби, а відмінний навіс австрійця знайшов голову Лєвандовскі. Роберт складним ударом впіймав голкіпера на протиході – Петер Гулачі не зумів парирувати удар найкращого бомбардира Бундесліги-2018/19.

Lewy's sensational headed goalpic.twitter.com/y58QWRzV2K — Bayern mania (@Bayern_mania) 25. Mai 2019

Цей гол повністю перевернув ситуацію на полі. Баварія, відчувши впевненість, замкнула суперника на його половині поля, а Лейцпиг навпаки розгубився та втратив контроль над грою. "Ротен" почали бомбити прострілами, з якими РБ не завжди міг впоратися.

Гнабрі справа – трішки не дотягнувся Лєвандовскі, Мюллєр зліва – від Хуммельса м'яч відскочив у Гулачі. А ще був прекрасний шанс у Комана, коли Кінгслі вже обіграв Нойєра, але його удар на лінії воріт зупинив захисник. Лейцпиг мав бути щасливим, що пішов на перерву, поступаючись в рахунку мінімально.

Другу половину зустрічі "бики" розпочали дуже ударно. Конате геніальним пасом з глибини вивів Форсберга на побачення з Нойєром, але й цю дуель Мануель виграв.

Manuel Neuer again pic.twitter.com/tkjUUl5JO7 — Bayern & Die Mannschaft (@eMiaSanMia) 25. Mai 2019

Через хвилину голкіпер збірної Німеччини знову увійшов у гру, намертво взявши удар Вернера. Пройшло трішки часу, і РБ втретє розірвав оборону Баварії, коли Форсберг вчасно відкинув на Вернера. Тімо пробив повз Нойєра, однак на лінії Баварію врятував захисник. Тепер пожежу гасив Зюле. Лейпциг продовжував інтенсивно, але безуспішно тиснути на рекордмайстера.

Спершу в Баварії виникали спонтанні моменти, як нескладний удар у ближній кут від Лєвандовскі чи дальній постріл Хуммельса, з якими Гулачі особливих проблем не мав. Однак згодом хороші шанси відзначитися мали Алькантара та Мюллєр. Змарнував фантастичний момент для взяття воріт Лєвандовскі – Роберт головою без опіки пробивав по воротах з кількох метрів, але м'яч пролетів повз стійку.

На 78-й хвилині мюнхенці все ж закріпили перевагу, коли Коман замахом обманув оборону РБ, переклав м'яч на ліву нову та відправив його у сітку.

What a touch and what a goal by Coman!pic.twitter.com/5QT39VB5xu — Bayern & Die Mannschaft (@eMiaSanMia) 25. Mai 2019

Ну а за 4 хвилини до завершення ігрового часу Лєвандовскі дублем зняв будь-які питання про долю фіналу. Роберт відреагував на вибивання Кімміха, поборовся з Конате, видряпав "круглого" і не залишив шансів Гулачі – 0:3.

Lewy putting the ice on the cakepic.twitter.com/cwpq7x2yEb — Bayern mania (@Bayern_mania) 25. Mai 2019

Ніко Ковач випустив на поле Ар'єна Роббена та Франка Рібері, які провели останній матч у складі "ротен". Свято вдалося на всі 100. Баварія виграла Кубок Німеччини та оформила "золотий дубль".

Мануель Нойєр мажорно завершив сезон

Капітан мюнхенців пережив дуже важкий рік – його справедливо критикували за помилки та погану форму, він був серед найгірших голкіперів ліги за відсотком парируваних ударів. Ніхто не назве Нойєра одним з героїв чемпіонства, однак у фіналі Кубка Німеччини саме Ману зробив величезний вклад у "золотий дубль".

Розкішний сейв після удару Поульсена, виграна дуель у Форсберга, стіна перед Вернером. Всі ці епізоди трапилися тоді, коли Баварія ще не здобула комфортну перевагу, а рахунок був нічийним або слизьким. Дуже важливий матч для Нойєра, дуже важливий вдалий перфоманс. Саме на такій ноті необхідно було завершити поганий сезон.

Баварія довела свій клас – Лєвандовскі прекрасний

Заради правди варто відзначити, що й Петер Гулачі провів хорошу гру, здійснивши 7 сейвів. Йому довелося чимало трудитися, адже партнери регулярно не витримували тиску Баварії. Через вузьке розміщення хавбеків РБ нічого не міг вдіяти з мюнхенськими фулбеками – Кімміх і Алаба своїми підключеннями розривали фланги "биків".

На старті кожного з таймів Лейпциг показував хороший інтенсивний футбол і мав усі шанси забивати – забракло майстерності та везіння. Можливо, з цими голами ситуація склалась би по-іншому, однак проблема в тому, що підопічних Ральфа Рангніка на довго не вистачало. Як тільки вони збавляли оберти – Баварія карала гострими випадами, котрі рано чи пізно стали б результативними.

Відмінний поєдинок відіграв і Роберт Лєвандовскі. Зараз його також рідко хвалять через слабку реалізацію, але поляк доводить, що він у порядку. Черговий сезон з 40+ голів – чудовий результат.

Цікаві факти

– Ніко Ковач – перший, хто виграв "золотий дубль" в Німеччині як гравець (2003) і як тренер (2019).

– Ніко Ковач – другий після Фелікса Магата "захистив" перемогу в Кубку Німеччина, а також перший, хто зробив це з іншим клубом (Айнтрахт і Баварія).

– Франк Рібері та Ар'єн Роббен, які сьогодні провели останній матч за Баварію, разом виграли в клубі 44 трофеї.

– Баварія завоювала 19-й Кубок Німеччини.

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