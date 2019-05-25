Рамос-бунтівник: хто міг би замінити в Реалі незадоволеного капітана, який погрожує покинути клуб

Серхіо Рамос шокував Реал бажанням покинути клуб. Іспанські ЗМІ вже розмірковують, хто може замінити в команді багаторічного капітана "вершкових".

Серхіо Рамос незадоволений своїм становищем в Реалі. Провальний сезон 2018/19 призвів до того, що капітан мадридців, який захищає кольори "вершкових" з 2005 року, серйозно задумався над зміною клубу.

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Ця ситуація спонукає Реал розпочати пошуки заміни своєму капітану. Доволі ймовірний відхід 33-річного Рамоса змушує Флорентіно Переса задуматись над підписанням центрального захисника високого рівня, адже розпочинати новий сезон з четвіркою центрбеків Варан-Начо-Вальєхо-Мілітао – доволі ризиковано. Особливо, враховуючи повністю провалений Реалом сезон 2018/19.

Варан свої найкращі якості демонстрував саме у парі з Рамосом – невідомо, чи зможе француз самотужки взяти на себе роль лідера оборони. Новачок Мілітао – ще більша загадка, а Начо та Вальєхо просто не дотягують до рівня Рамоса. Крім того, перший повністю провалив минулий сезон, а другий не лише не вразив Зінедіна Зідана, а й схильний до травм, тому робити на них ставку – гігантський ризик.

Іспанське видання AS вже роздумує над тим, хто ж може стати повноцінною заміною Серхіо Рамосу, якщо той все ж остаточно вирішить покинути Мадрид.

Каліду Кулібалі

Раніше Реал вже проявляв певний інтерес до захисника Наполі на випадок ймовірного відходу Рафаеля Варана. Француз вирішив залишитись у Реалі, але тепер бунт розпочав Рамос – вочевидь, 27-річний сенегалець знову потрапить на радар "бланкос".

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За останні два роки в Наполі Кулібалі неймовірно додав та вважається одним з найкращих центрбеків світу. Не дивно, що одіозний бос неаполітанців Де Лаурентіс вже заявив, що не продасть його навіть за 150 млн євро. Звісно, це попахує популізмом, адже у випадку гідної пропозиції Реала Наполі, швидше за все, відпустить сенегальця. Проте цей трансфер точно не обійдеться Флорентіно Пересу дешевше, ніж у мільйонів 60-70.

Маттейс Де Лігт

19-річний голландець разом зі своїм Аяксом вибив Реал з Ліги чемпіонів. Солідна гра молодого капітана амстердамців вже привернула увагу топ-клубів Європи, серед яких і Барселона – головний конкурент "вершкових".

Де Лігту лише 19 – у нього попереду фактично вся кар'єра, тому цей перехід вважається чи не найкращим з точки зору перспективи. Проте на заваді може стати одіозний Міно Райола, який представляє інтереси голландця. Стосунки Реала з італійцем важко назвати приязними, адже сторони вже протягом тривалого часу не можуть узгодити трансфер Поля Погба – іншої зіркової мети мадридців.

Хосе Марія Хіменес

Уругваєць вже потрапляв у сферу інтересів Реала і цілком може опинитись там знову. Хоча відхід з Атлетіко Годіна та Хуанфрана не сприяє трансферу ще й Хіменеса, адже тоді Дієго Сімеоне змушений буде повністю перебудовувати гру "матрацників".

Крім того, Атлетіко навряд чи захоче вести перемовини щодо трансферу гравця саме в Реал, а клаусула Хіменеса складає 100 млн євро – забагато навіть для Реала, бюджет якого також не безмежний. Уругваєць володіє тими якостями, які потрібні Реалу, але суперництво мадридських команд зіграє проти нього.

Вірджил ван Дейк

Другий найдорожчий центрбек світу за версією Transfermarkt (75 млн євро, більше лише у Варана – 80) після переходу в Ліверпуль вийшов на якісно новий рівень. 27-річний голландець переживає пік своєї кар'єри, а в цьому сезоні став найкращим гравцем АПЛ та справжнім лідером захисту команди Юргена Клоппа, яка пропустила найменше в чемпіонаті.

Контракт ван Дейка з Ліверпулем чинний ще 4 роки, а тому мерсисайдці навряд чи розглядають можливість продажу свого лідера. Переконати фіналіста Ліги чемпіонів відпустити захисника може лише сума, що перевищує 100 млн. Та й, зрештою, і це не гарантія. Тому трансфер ван Дейка, хоч і був би дуже крутим для Реала, але наразі виглядає малореальним, особливо у випадку перемоги Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів.

Інші варіанти

Втім, Реал розглядає можливість підписання і менш коштовних виконавців. Є Маріо Ермосо, якого Реал може повернути з Еспаньйола за 7,5 млн. Також існує вірогідність підписання Антоніо Рюдігера та Мілана Шкріняра, але трансфер того ж словака також ризикує влетіти в копієчку.

І не варто забувати про Кастілью – молодіжну команду "бланкос". Інколи достойне підсилення можна знайти буквально у себе під носом, хоча спочатку в такий розвиток подій не дуже й віриться.

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