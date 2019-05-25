Яковенко забив гол і переміг Довбика в данському дербі українців

У матчі чемпіонату Данії між Мітьюлландом та Есб'єргом відбулося протистояння Артема Довбика і Юрія Яковенка.

Чемпіонат Данії, Суперліга, 36-й тур

Мітьюлланд – Есб'єрг – 1:2

Голи: Евандер, 35 – Яковенко, 7, Тігадуіні, 24

Яковенко вийшов у основі і вже на 7-ій хвилині вивів свою команду вперед. У середині першого тайму Тігадуіні подвоїв перевагу Есб'єрга. Центрфорвард господарів Евандер зміг відквитати один м'яч, але на більше Мітьюлланд не спромігся – у другій половині команди не потішили глядачів голами.

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Безпосереднього зіткнення українців на полі так і не відбулося. Яковенка замінили на 75-ій хвилині, а Довбик вийшов дещо пізніше. Підсумок – перемога команди Юрія з рахунком 2:1.