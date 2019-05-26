Главные новости футбола 25 мая: Бавария добыла "золотой дубль", Барселона проиграла кубок, сборная собралась в Харькове

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 мая.

Европа

Бавария в финале Кубка Германии разгромила РБ Лейпциг и оформила "золотой дубль". Героями встречи стали автор дубля Роберт Левандовски и голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер, который совершил ряд важных сейвов. Нико Ковач благодаря этому успеху установил два уникальных достижения.

Барселона проиграла Кубок Испании, уступив в финале Валенсии. "Летучим мышам" хватило гандикапа первого тайма, чтобы выстоять против каталонцев. У Реала тем временем другие проблемы – на уход нацелился капитан Серхио Рамос. Ювентус и английские гранды следят за ситуацией испанца, а СМИ тем временем ищут, кто мог бы заменить в Мадриде недовольного капитана.

Украина

Карпаты упустили победу над Олимпиком в матче с шестью голами, хотя имели по ходу встречи солидное преимущество благодаря дублю Сергея Мякушко. Наставник "львов" очень жестко прокомментировал этот результат: "У меня нет сил, чтобы тренировать эти Карпаты, дойдет до того, что я умру на поле".

В 31-м туре УПЛ сменился главный аутсайдер. Черноморец на выезде победил Ворсклу и поднялся с последнего места таблицы, а Арсенал-Киев минимально проиграл Десне и наоборот опустился в зону прямого вылета. Сегодня в бой вступает "первая шестерка".

Национальная сборная Украины начала подготовку к матчам отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга – первые игроки прибыли в Харьков. Молодежка в то же время продолжает собирать комплименты после победы над США. Мы собрали реакцию соцсетей на удачный старт Украина U-20 на ЧМ-2019, а также комплименты мировых СМИ: "Украина заставила США бояться, использовав супертрио и оружие фаворита".

Наши за границей

Роман Зозуля помог Альбасете одолеть Спортинг Х – украинец заработал пенальти и раннее удаление для соперника. "Механический сыр" еще сохраняет шансы на прямой выход в Примеру.

Юрий Яковенко забил гол и победил Артема Довбика в датском дерби украинцев. Далее по Скандинавии – Денис Олейник отметился шикарным голом со штрафного в Финляндии.