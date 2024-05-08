Терзіч вивів Борусію у фінал Ліги чемпіонів – у 2012-му він дивився за тріумфом Клоппа з трибун
У Мережі з'явилося унікальне архівне фото із зображенням святкування Едіном Терзічем чемпіонства Борусії 2012 року.
У 2012 році Едін Терзіч як уболівальник спостерігав, як Борусія виграла свій останній на цей час чемпіонський титул під керівництвом Юргена Клоппа. Відповідне архівне фото опублікував Твіттер The Coaches' Voice: на зображенні 30-річний Терзіч, одягнений у худі і "розу" BVB, спостерігає за черговим успіхом Борусії в Бундеслізі.
Едін – "джміль" до мозку кісток. Починаючи з 2010 року Терзіч встиг попрацювати з юнацькою та другою командою Борусії в статусі асистента тренера. У сезоні 2020/21 він став виконувачем обов'язків головного тренера, а потім перебрався на посаду технічного директора клубу. Починаючи з 2022 року він є повноцінним наставником першої команди.
Ніхто не заслужив цього виходу у фінал ЛЧ більше за Терзича, враховуючи драму останнього туру Бундесліги минулого сезону. Борусія втратила чемпіонський титул в останньому турі, коли не зуміла обіграти вдома Майнц.
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