У 2012 році Едін Терзіч як уболівальник спостерігав, як Борусія виграла свій останній на цей час чемпіонський титул під керівництвом Юргена Клоппа. Відповідне архівне фото опублікував Твіттер The Coaches' Voice: на зображенні 30-річний Терзіч, одягнений у худі і "розу" BVB, спостерігає за черговим успіхом Борусії в Бундеслізі.

ПСЖ – Борусія Д – відео гола

Едін – "джміль" до мозку кісток. Починаючи з 2010 року Терзіч встиг попрацювати з юнацькою та другою командою Борусії в статусі асистента тренера. У сезоні 2020/21 він став виконувачем обов'язків головного тренера, а потім перебрався на посаду технічного директора клубу. Починаючи з 2022 року він є повноцінним наставником першої команди.

Ніхто не заслужив цього виходу у фінал ЛЧ більше за Терзича, враховуючи драму останнього туру Бундесліги минулого сезону. Борусія втратила чемпіонський титул в останньому турі, коли не зуміла обіграти вдома Майнц.

Борусія повторно обіграла ПСЖ і сенсаційно вийшла у фінал ЛЧ – Хуммельс згадав Шахтар та разом з Фортуною зупинив Мбаппе