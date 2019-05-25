Збірна України розпочала підготовку до матчів відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу

Україна почала підготовку до Сербії та Люксембургу

Гравці національної команди України, які викликані на поєдинки проти Сербії та Люксембургу, почали прибувати у розташування збірної в Харкові.

Першими до табору національної команди прибули гравці, що виступають за кордоном – Мар'ян Швед, Василь Кравець, Іван Петряк, Ігор Пластун та Роман Яремчук. Також прибули 8 футболістів з молодіжки, які готуватимуться разом з національною командою, інформує офіційний сайт УАФ.

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Вже о 17:00 заплановане перше тренування "синьо-жовтих" на стадіоні Сонячний. Сьогодні ввечері до збірної приєднаються Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка та Роман Безус, а також ще троє футболістів із молодіжки. 27 і 28 травня прибуде решта легіонерів – Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Артем Кравець та Едуард Соболь.

1 червня склад національної команди поповниться гравцями з української Прем'єр-ліги, останні матчі якої будуть зіграні 31 травня.

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Нагадаємо, після 2 турів "синьо-жовті" лідирують у групі B, набравши 2 очки. Матчі проти Сербії та Люксембургу пройдуть на Арені Львів 7 та 10 червня відповідно.

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